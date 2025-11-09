Celta vs Barcelona hoy, EN VIVO: hora, alineaciones, dónde ver el partido de LaLiga

Barcelona obligado a ganar al Celta para no perder de vista el título

El delantero del Barcelona Lamine Yamal (d) dispara a puerta durante el partido de LaLiga.

La tarde gallega promete tensión y fútbol. El FC Barcelona visita al Celta de Vigo en Balaídos con la soga al cuello. Desde las 15:00 (hora ecuatoriana), los culés afrontan una prueba definitiva en LaLiga tras varios tropiezos que han debilitado su imagen.

l empate 3-3 frente al Brujas del ecuatoriano Joel Ordóñez en Champions dejó secuelas. La defensa, antes sólida, hoy es un flanco débil. Nueve partidos seguidos recibiendo goles (16 en total) hablan de un problema estructural.

Alineaciones: Celta vs. FC Barcelona

Mucho suspenso

Padre de Miguel Nazareno, jugador fallecido, revela detalles de su vida Leer más

El Real Madrid, líder pone más presión. Villarreal ya es escolta tras ganar en Cornellà y el Atlético alcanzó en puntos al Barça. El margen se agotó. Flick, que intenta mantener la calma, sabe que una derrota podría alterar su proyecto. El partido va por la señal de ESPN y Disney Plus.

Enfrente, un Celta en alza: cuatro fechas invicto, dos victorias al hilo y un golpe anímico enorme tras golear al Dinamo de Zagreb (0-3). Balaídos se convierte en un escenario hostil donde el Barcelona ha sufrido históricamente.

Barcelona busca más que un triunfo: necesita reencontrar su identidad, recuperar la intensidad y dejar de sufrir atrás. El duelo ante el Celta es una oportunidad para limpiar heridas y demostrar carácter. Flick no tiene margen; solo vale ganar para mantener viva la ilusión de LaLiga.

EN VIVO: Celta vs. FC Barcelona minuto a minuto

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!