Carlos Tenorio: “Varios clubes le deben los sueldos a los jugadores”

Carlos Tenorio, el presidente de la Agremiación de Futbolistas del Ecuador (AFE), ha puesto una acción de protección en la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Trabajo, porque considera que se están vulnerando los derechos laborales de los jugadores en la LigaPro.

En exclusiva con EXPRESO, Tenorio manifestó que tiene denuncias y pruebas que revelan que varios equipos han obligado a sus jugadores a firmar sus roles de pagos, para cumplir con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Además, el principal de la AFE dijo que a los futbolistas no les han cumplido con los pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por lo tanto, no pueden acceder a la salud pública o un préstamo hipotecario. Y este mal también lo sufren quienes ya se han retirado.

¿Cuáles evidencias tiene?

Hace meses venimos haciendo las investigaciones sobre este tema, porque al Departamento Jurídico de la AFE han llegado varios jugadores de diferentes equipos a denunciar que les han obligado a firmar los roles de pago y hasta ahora no les han pagado su sueldo.

¿Cuántos meses les adeudan?

Los clubes le deben varios meses a los jugadores, por eso les hemos dicho que ya no les firmen roles, porque los ayudan a incumplir las reglas. Hay instituciones que han pagado parcialmente los sueldos y otras que no han dado nada en este año. Tenemos la documentación que lo comprueba y tendrán que rendir cuentas, porque se están vulnerando los derechos laborales.

¿Todos los clubes tienen irregularidades?

Puedo decir que hay máximo dos clubes que cumplen con estos lineamientos, porque son serios y no ofrecen barbaridades de sueldos, por lo menos cumplen con todos los lineamientos de una empresa que está generando una actividad económica dentro del país. Uno de esos equipos es Independiente del Valle, que tiene un proyecto de liderazgo muy bien estructurado y eso se ha reflejado en sus logros deportivos.

¿En las aportaciones del IESS tampoco los tienen al día?

A los jugadores se les descuenta mensualmente de su sueldo el aporte para el seguro social, pero los clubes vienen incumpliendo esta parte hace años. El tema del IESS es una realidad que también estamos atacando, porque es el seguro que tiene un ser humano para cuando ya se pueda retirar de su actividad profesional, la cual le permite tener una jubilación, salud pública y préstamos quirografarios o hipotecarios.

¿Hay jugadores que no han podido acceder a la salud pública?

Hay muchos jugadores activos y exglorias de nuestro balompié que están sufriendo por esto. Pero, sobre todo, más están sufriendo los exjugadores, porque hay varios que tienen enfermedades catastróficas y no tienen cómo hacerse tratar, porque nunca les hicieron las aportaciones en el IESS.

¿Cuál es la solución a este mal?

La LigaPro debería primero crear una ley para cuidar al jugador, que garantice el bienestar laboral de estos y se les cumpla con sus remuneraciones.

¿Qué ha hecho la AFE para ayudarlos?

Estamos trabajando con empresas privadas de seguros clínicos y tenemos convenios, para que los jugadores que están sin equipo puedan recuperarse de alguna lesión; tratamos de brindarle un apoyo mientras están sin trabajo.

¿Por qué hace públicas estas irregularidades?

Porque tenemos todas las pruebas y ya pusimos una acción de protección ante la Fiscalía y el Ministerio del Trabajo, por eso podemos hacerlas públicas. Están driblando los pagos de las aportaciones y perjudican a los jugadores.

¿Usted avisó sobre esto a los clubes y LigaPro?

Ya presentamos la acción de protección dirigida al Ministerio del Trabajo, quienes serán los encargados de notificar a todas las partes involucradas. Nosotros no avisamos a LigaPro sobre esta investigación que ya llevamos hace varios meses.

¿Para cuándo esperan la solución?

Esto es un mal que viene de muchos años, por eso esto se debe arreglar antes de que inicie la siguiente temporada (en febrero de 2024), no se puede permitir que esto siga por más tiempo. En épocas pasadas no se maltrataba tanto al jugador como se lo hace ahora.

Considerando esta problemática ¿los jugadores deben tener seguro privado?

Esto no tiene sentido, porque el equipo que contrate a un jugador debe hacerse cargo de su salud. Lo prioritario es que los equipos cumplan con los pagos al IESS, para que tengan los beneficios.

Sobre los casos de apuestas deportivas, ¿la liga ecuatoriana es segura para permitir las casas de quinielas?

Las resoluciones deben ir acompañadas con su reglamento y mientras no se haga esto, los jugadores pueden hacer lo que sea. Hay que evitar que los jugadores se involucren en este ámbito, pero no se hace nada. Si no hay un reglamento, seguirán saliendo estos casos. En el Consejo de Presidentes podrían analizar el tema, pero no sé cuál es el miedo para no hacerlo. Yo estoy seguro de que los jugadores no se opondrán.

¿Los jugadores han sido ‘vacunados’ por bandas delictivas?

Es una situación y una prisión que vivimos todos los ecuatorianos. La gente piensa que los jugadores son multimillonarios, pero no es así. Son pocos los jugadores que tienen educación financiera y saben guardar su dinero, pero no todos lo hacen. Aparte que acá no son puntuales con los sueldos. Nos toca convivir con el tema de las vacunas hasta que el gobierno de turno haga algo. Este problema es de todos los ecuatorianos y no estamos exentos.

