Recuperar su racha goleadora es el objetivo del delantero Carlos Garcés en 9 de Octubre, equipo al que llegó en condición de préstamo por un año (hasta junio de 2023). Sus derechos deportivos todavía le pertenecen a Barcelona, con quien tiene contrato firmado hasta diciembre de 2023.

En entrevista con Diario EXPRESO, Garcés manifestó que fue su decisión salir del Ídolo del Astillero, debido a que consideró que iba a tener pocos minutos tras el fichaje de Jhon Jairo Cifuente. Además, manifestó que le gustaría marcar un gol a los toreros, aunque no lo celebraría.

- ¿Cómo se dio su salida de Barcelona?

- La directiva nunca me comunicó que estaba en sus planes. Quizás no entraba en planes del cuerpo técnico, tampoco me lo dijeron, pero uno se va dando cuenta por los pocos minutos que jugaba y de paso traen otro delantero (Jhon Jairo Cifuente). Con eso me di cuenta que me iban relegando y era algo que no quería porque estoy acostumbrado a jugar. Por eso tomé la decisión de venir a 9 de Octubre, a un gran equipo.

- ¿La llegada de Cifuente fue determinante para su salida?

- Creo que sí. Podía competirles el puesto de titular, pero siempre he respetado las decisiones del técnico y en vista de que iba a tener pocos minutos decidí salir. Tenía una linda competencia con Gonzalo Mastriani y después llegó Cifu. Es obvio que podía pelear por el puesto, sé las condiciones que tengo y el delantero que soy, pero me di cuenta que iba a tener pocas oportunidades. Acá en 9 de Octubre quiero reivindicarme y ganar confianza en marcar goles.

- ¿Por qué cree que no fue goleador con el Ídolo del Astillero?

- Cuando llegué a Barcelona venía haciendo goles, pero se me complicó un poco poder marcar, pero no solo era a mí, era el equipo en general. Siempre criticaban a todos los delanteros, algo que es normal en una institución como Barcelona que es exigente. A veces son cosas que pasan y uno tiene que saber corregirlas.

- ¿Qué le dijo el técnico Jorge Célico en su despedida?

- Me deseó que me vaya bien en mi nuevo reto, que marque muchos goles y sea el goleador de antes, pero que no se los haga a ellos (entre risas).

Carlos Garcés confía en retomar la senda del gol. Miguel Canales

- ¿Podrá jugar contra Barcelona?

- Es un tema que no lo he hablado con mi representante, ni con el presidente del equipo. Es un asunto que surgió en las redes sociales. Se dicen muchas cosas, pero se decidirá lo mejor para 9 de Octubre.

- ¿Le quisiera marcar a los amarillos?

- A Barcelona y a todos contra los que juegue. Me gusta marcar siempre. Salí bien de Barcelona, salí bien con la directiva y mis compañeros. Siempre soy un persona respetuosa, pero a mí me gusta marcar goles y si me toca marcarles bien, sino seguiré trabajando para anotarle a los siguientes rivales que me enfrente.

- ¿Lo celebraría si le marca?

- No, porque tengo mucho respeto a la institución. No lo celebraría. Es una institución que me abrió las puertas y me permitió aprender mucho. Me llevo lindos recuerdos y eso también hace parte de nuestra carrera.

- ¿Queda algo pendiente con Barcelona?

- Ni en lo económico ni en los futbolístico. Creo que son temas que ya se cerraron. Lo que viví en Barcelona fue muy lindo, quizás la gente pensará otra cosa, pero lo que viví en el club fue maravilloso. Pasé situaciones maravillosas que en otros clubes no tienes la oportunidad de vivirlas.

- ¿Ya no regresaría al Ídolo?

- Salí bien del equipo, pero no sé. Llegué a préstamo por un año, sigo siendo jugador de Barcelona, pero estoy enfocado en mi nuevo reto, en volver a ser el goleador que era antes. Ya después veremos lo que viene.

- ¿Qué lo convenció para fichar por Súper 9?

- El presidente (Abdalá Bucaram Pulley) y el profe Juan Carlos ‘Pechón’ León, eran dos personas que me querían acá y al ver que tenía pocos minutos en Barcelona sabía que esta oportunidad era importante para reencontrarme en lo personal y en lo futbolístico, es algo que me motivó para venir acá.

- ¿Qué le ha pedido Pechón?

- Primero me ha pedido que sea yo para que me reencuentre con el gol, que es algo que he perdido en estos meses, pero que también aporte con experiencia adentro y fuera del campo de juego. Después el tema futbolístico lo vamos recuperando, vamos agarrando la confianza que es muy importante y espero poder devolver esa confianza con goles.