Atados a la camiseta de Barcelona

El Loco (i) se fue cedido a 9 de Octubre, pero según el presidente torero, no podrá enfrentarlos.

“Hay una pequeña cláusula entre los dos (Carlos Garcés y Gabriel Cortez), no pueden jugar contra Barcelona. No menor, ¿no? Préstamo sin opción y cuando jueguen contra Barcelona no pueden ser alineados”. Esta fue la frase de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente del club amarillo, que exhumó la tan conocida Cláusula del Miedo y que prohíbe que sus dos elementos cedidos pueden enfrentarlos.

Tanto Carlos Garcés como Gabriel ‘Loco’ Cortez, cedidos a 9 de Octubre hasta final de temporada, no podrán jugar contra los canarios, y según el presidente de Barcelona no es nuevo, quien detalló el acuerdo entre ambos clubes.

“Es un acuerdo entre dos instituciones en el que ambos jugadores son patrimonio de Barcelona. No estamos cobrando préstamo por los jugadores. Si quieren hacerlos jugar deben pagar el préstamo y si no pagan, no pueden. En todo caso es un acuerdo entre dos instituciones”, empezó explicando Alfaro Moreno en entrevista con Radio Caravana.

“Nos han pedido estos dos jugadores, estamos colaborando, los jugadores tienen un costo. Si van a la final y juegan contra nosotros tendrán que pagar el préstamo. No es la primera vez que lo hicimos, antes lo hicimos con la Máquina Quintero. Lo aprendí de River Plate Argentina, nos lo hicieron con Abel Casquete. Sentimos que estamos haciendo un favor a una institución amiga”, agregó.

Garcés, luego del amistoso contra Emelec en el Capwell, en el que tuvo sus primeros minutos con el Súper 9, declaró que no conocía nada de esta prohibición.

“Con Barcelona terminamos bien, ahora es una buena oportunidad para ganar confianza y hacer las cosas bien que nos hemos trazado con 9 de Octubre. Hay un lindo grupo. De la cláusula no la sé, me enteré hace poco por redes sociales. Otro día lo hemos de conversar”, dijo el delantero del Súper 9.

Y es que esta Cláusula del Miedo no es nueva en nuestro fútbol ni fuera de él. La historia se remonta a la temporada del 2000 cuando el Real Madrid cedió a Samuel Eto’o (Mallorca), Pedro Munitis (Racing) y Fernando Morientes (Mónaco). Ninguno de ellos podía jugar en contra de los merengues, aunque al final lo hicieron. También en España lo han usado el Atlético de Madrid, Valencia y Villarreal.

Esta práctica era común allí y, en su momento, tanto UEFA como FIFA se pronunciaron al respecto y prohibieron esta cláusula a nivel de competencias internacionales. Hoy, en España, no es permitido.

En la década de los 90, Barcelona cedió varios futbolistas al Delfín de Manta con ese cláusula. Sin embargo, jugaron y hasta uno de estos les marcó a los toreros, en un duelo que terminó a favor de ellos.