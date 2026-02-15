Carlos Alcaraz debuta en Doha y apunta a final contra Jannik Sinner

El número uno del mundo regresa al circuito ATP 500 de Doha con la mira puesta en un posible choque con el #2 en la final

Carlos Alcaraz, previo al inicio del torneo de Doha, aprovechó para visitar en los Test de Bahrain de F1 a los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dos semanas después de conquistar el Abierto de Australia y convertirse en el jugador más joven en lograr ese Grand Slam, Carlos Alcaraz vuelve a la acción en el ATP 500 de Doha. El español, actual número uno del ranking mundial, inicia un nuevo tramo de la temporada con el objetivo claro de consolidar su liderato.

El murciano no jugará este lunes 16 de febrero, sino que debutará el martes, en segunda ronda, ante el francés Arthur Rinderknech, luego de darse un breve descanso y bajarse del torneo de Róterdam. En Doha, todas las miradas están puestas en un posible reencuentro con Jannik Sinner, quien parte por el otro lado del cuadro.

Vuelve el número uno del mundo

Carlos Alcaraz, de 22 años, regresa a la competencia tras conquistar el primer Grand Slam del año y mantener una ventaja de 2.850 puntos sobre Sinner en el ranking ATP.

Acompañado por su entrenador Samu López, su hermano Álvaro y el resto de su equipo técnico, el español aterriza en Qatar como primer cabeza de serie, lo que le permite entrar directamente en segunda ronda.

Su primer rival será Rinderknech, actual número 28 del ranking ATP. El francés, de 30 años, aún no ha conseguido títulos ATP y ha perdido las finales que disputó en Adelaida (2022) y en el Masters 1000 de Shanghái.

En el historial entre ambos, Alcaraz domina con claridad: cuatro partidos, cuatro victorias. Dos fueron en el US Open y dos en Queen’s, Londres.

Posible duelo con Jannik Sinner en la final

El gran atractivo del torneo de Doha es la posible final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos mejores jugadores del mundo.

Sinner debutará ante el checo Tomás Machac. En su camino podrían aparecer nombres como Alexei Popyrin, Jakub Mensik o Alexander Bublik. El italiano, semifinalista en el Abierto de Australia tras caer ante Novak Djokovic, asume la temporada con la misión de recuperar el número uno.

El italiano perdió puntos en Australia y ahora tiene margen para sumar, ya que el año pasado estuvo tres meses fuera del circuito por una sanción por dopaje.

En ese contexto, cada torneo será clave en la pelea por la cima del ranking.

Doha, primera parada clave del año

El torneo de Doha no contará finalmente con Novak Djokovic, campeón en 2016 y 2017, quien decidió priorizar los Masters 1000 y los Grand Slam tras perder la final en Australia.

Para Alcaraz, este ATP 500 representa más que un regreso: es el inicio de una nueva batalla directa con Sinner por el dominio del circuito.

Si ambos cumplen con los pronósticos, el tenis mundial podría vivir un nuevo capítulo de la rivalidad que marcará la temporada 2026.

