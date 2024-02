Cambios en la serie B: Dirigentes de LigaPro decidirían aumentar a 12 equipos

La serie B del fútbol ecuatoriano tendrá cambios trascendentales. Esta temporada no descendería ningún equipo, para que, desde 2025, se dispute con 12 clubes, acción que también repercutiría en la competencia de la serie A.

Cevallos se despide de Emelec y su futuro estará en el fútbol de Kazajistán Leer más

Jaime Estrada, presidente de Manta, que busca llegar a la máxima categoría, conversó con EXPRESO y explicó que se busca realizar estas modificaciones, con el objetivo de fortalecer la competencia, la economía de los equipos y las formativas.

"Dentro de los cambios está que en la serie B no haya descenso este año y obviamente que suban los dos equipos mejor puntuados (de la segunda categoría). Hay que sanear la economía de la serie B y fortalecer las formativas de los equipos”, aseguró Estrada.

De igual manera, el principal de los ‘atuneros’ confesó que dicha reforma plantea tener un torneo con futbolistas jóvenes sacados de las propias canteras.

"Queremos tener una serie B con 12 equipos que estén integrados con jugadores sub-23 o Sub-24, eso tenemos que definir y luego saber cuántos jugadores pasados (de esa edad) podrán actuar. Aspiramos tener esta reforma desde el 2025", acotó Estrada.

Miller Salazar, presidente de Macará, declaró a la prensa deportiva que estuvo presente en el Consejo de Presidentes de LigaPro, que las modificaciones son dirigidas para la serie B. Sin embargo, estas deber repercutir en la competencia de la serie A.

Jackson Porozo jugará esta temporada en Kasimpasa de Turquía Leer más

“Hace mucho tiempo llevo diciendo que la serie B no se puede jugar con solo diez equipos, hoy se quiere subir a doce. Además, se busca disputar una serie C, pero, para poder hacer esto, la serie A debería aumentar a dieciocho clubes para que haya más competencia”, declaró Salazar.

Y acotó: “Yo apoyo estos cambios, pero lo que no me gusta es que no habría descenso y, como en cada temporada, deben descender los equipos que se los merecen”.

El Consejo de Presidentes de los clubes de la LigaPro se realizó hoy viernes 2 de febrero en el centro de convenciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), ubicado en el kilómetro 2,5 de la vía La Puntilla, en Samborondón, para discutir los cambios en el ascenso, pero hasta el cierre de esta edición, todavía no terminaba la reunión.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!