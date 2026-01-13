Caicedo y Hincapié, frente a frente en la semifinal Chelsea vs Arsenal en Inglaterra

Caicedo y Hincapié, protagonistas en una semifinal de alto voltaje en Londres. Chelsea y Arsenal chocan por la Carabao Cup

Chelsea y Arsenal se enfrentarán este miércoles 14 de enero, desde las 15:00 (hora de Ecuador), en la semifinal de la Carabao Cup 2025-26. El partido se jugará en Stamford Bridge y definirá al primer finalista del torneo, en un duelo que reúne a dos equipos de la Premier League con presentes distintos.

El Chelsea de Moisés Caicedo llega tras romper una racha de tres encuentros sin victoria, luego de golear 5-1 al Charlton por la FA Cup. El entrenador Liam Rosenior utilizó una alineación alternativa en ese compromiso, pero para la semifinal apostará por una base titular más fuerte. Jugadores como Enzo Fernández, Estevao, Wesley Fofana, Pedro Neto y Liam Delap están considerados para volver al once inicial.

Aquí puedes ver el partido Chelsea vs Arsenal

Muchas bajas en ambos equipos

Así es César Farías por dentro, el DT que Barcelona SC eligió para tiempos de fuego Leer más

En cuanto a las bajas, Levi Colwill continúa fuera por lesión, mientras que Cole Palmer y Romeo Lavia aún no están disponibles. Malo Gusto es duda y Marc Cucurella no podrá jugar por suspensión.

Por su parte, el Arsenal de Piero Hincapié enfrenta un dilema ofensivo. El delantero sueco Viktor Gyökeres ha sido blanco de críticas por su rendimiento reciente, aunque Mikel Arteta recupera a Gabriel Jesus y Kai Havertz, quienes superaron sus respectivas lesiones. En defensa, Myles Lewis-Skelly se mantendría como lateral izquierdo, ya que Hincapié y Riccardo Calafiori al momento no están seguro para este compromiso.

Hincapié fue sustituido al minuto 57 durante el empate sin goles ante Liverpool, el jueves 8 de enero de 2026. Cortesía

El partido se presenta como un clásico de alta exigencia, con un cupo a la final en disputa y con presencia ecuatoriana en una de las copas más tradicionales del fútbol inglés.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!