Cabo Verde a la Copa del Mundo: una histórica clasificación africana

La pequeña isla al norte de África aseguró su cupo al Mundial 2026 con una goleada ante la selección de Esuatini

Cabo Verde se convierte en la 3ra debutante del mundial 2026 después de Jordania y Uzbekistán.

Cabo Verde clasificó este lunes 13 de octubre a la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá 2026, siendo el segundo país con menor cantidad de población que logra clasificar al torneo de selecciones. La selección africana cuenta con 524,877 habitantes, pero el primer lugar del récord se lo lleva Islandia, que debutó en el mundial de Rusia 2018 con 352,721 habitantes.

Los 'Tiburones azules' sellaron su clasificación ganándole a una modesta y para nada complicada Esuatini, selección que se encontraba ultima en el grupo D y no había ganado ni un solo partido en el proceso eliminatorio, contando tan solo con 3 empates y 7 derrotas, haciéndola acreedora de nada más y nada menos que 3 puntos.

Te puede interesar: Esteban Paz: "La Federación Ecuatoriana de Fútbol necesita cambios"

En el Estadio Nacional de Cabo Verde, frente a 15 mil personas que repletaron el recinto deportivo, los 'caboverdianos' jugaron, por ahora, el partido más importante de su corta historia deportiva, ya que debutaron en las eliminatorias para el mundial de Corea-Japón 2002.

La clasificación de Cabo Verde contra Esuatini

La selección de Cabo Verde debutará en un Mundial después de haber debutado en eliminatorias hace tan solo 20 años. FIFA

Ismael Blanco quiere entrenar a Barcelona SC, y reveló cuándo podría asumir Leer más

Luego de un primer tiempo en donde la inefectividad de los 'Tiburones azules' se convirtió en la aliada de los jugadores 'suazi', empezaba la segunda parte de esta historia de cuento de hadas para los africanos.

Un gol de Dailon Livramento (jugador nacido en Rotterdam, Países Bajos) abría el marcador a los 48 minutos del segundo tiempo y direccionaba el timón del partido hacia una victoria memorable.

Te puede interesar: Barcelona SC: Socios arremeten contra Antonio Álvarez y su incursión en la política

Seguido de eso, a los 54', Willy Semedo (nacido en Montfermeil, Francia) anotó la segunda y celebro eufórico, corriendo hacia la gente y sacándose la camiseta, lo que lo hizo acreedor a una tarjeta amarilla y a una imagen entrañable en la mente de los caboverdianos.

Por si 2 goles no eran suficientes, el recién ingresado al partido, Stopíra (uno de los pocos jugadores de la selección africana nacido en Cabo Verde) ponía el 3-0 en el tablero y estampaba el nombre de Cabo Verde en la lista de clasificados a la próxima cita mundialista.

Cabo Verde es un posible rival en el mundial, pero ya les hemos ganado

Enner Valencia (13) y Pervis Estupiñán (7) contra Steven Pereira (5) en un amistoso jugado en el 2022. API

Ecuador se enfrentó a Cabo Verde en un partido amistoso el 11 de junio del 2022, en el Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida. En el encuentro amistoso lo ganarían lo ecuatorianos por 1 gol a 0, gracias a un penal anotado por Jordy Caicedo a los 38' del primer tiempo.

En la selección de Cabo Verde que saltó de titular aquel día, solo se mantuvo en el 11 estelar el defensa central Diney. Jugadores como Deroy Duarte, Márcio Rosa, Stopíra, Yannick Semedo, que clasificaron al mundial con Cabo Verde, también estuvieron en ese amistoso contra la 'Tricolor'.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!