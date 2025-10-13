Ismael Blanco quiere entrenar a Barcelona SC, y reveló cuándo podría asumir

El exdelantero argentino mantiene viva su pasión por el fútbol, ahora desde su nueva faceta como entrenador.

Tiene 42 años y bien podría seguir jugando, pero Ismael Blanco decidió que era momento de cerrar un ciclo en su carrera activa. El delantero argentino tuvo un paso por Barcelona entre 2014 y 2016, coronándose campeón en su último año en el club. S

Sin embargo, la pasión por el fútbol lo llevó a la segunda categoría, primero con Atlético Saquisilí en 2023 y luego con Dunamis 04 de Tulcán en 2024.

Blanco dejó una huella imborrable en Barcelona: 27 goles que aún resuenan en la memoria de los hinchas.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en noviembre de 2014, cuando por expulsión de los porteros Máximo Banguera y Damián Lanza, Blanco se puso los guantes y defendió el arco del ídolo. Ahora, como entrenador titulado, regresó a Guayaquil durante las fiestas y compartió con EXPRESO su vida en amarillo, la empatía de la gente y sus proyectos pendientes en Barcelona.

Ismael Blanco, exdelantero canario. RENE FRAGA

-¿Podrías seguir jugando con 42 años, en las fiestas vimos que estás “papelito”?

-Mucha gente me lo ha dicho, pero no. Ya creo que dimos un paso acostado como jugador, aunque las ganas siguen intactas.

-¿Ecuador y Barcelona se quedaron en tu vida?

-Muchas cosas quedaron, no solo como jugador. Mi hijo más chico nació en Guayaquil y cada vez que vengo siento que sigo ligado a Barcelona y a la ciudad. La gente siempre ha sido increíble conmigo, con respeto y mucho cariño.

Dice que no sabe si los hinchas lo quieren por exjugador o por su forma de ser

-Lo tuso es una mezcla de goles con carisma, hinchas de otros equipos te piden fotos.

-Sí. A veces me pregunto si me quieren por lo que fui como jugador, pero creo que muchas personas me valoran más por mi personalidad, por mi forma de ser.

Ismael Blanco y Damián Díaz jugaron juntos en Barcelona con Ronaldinho. Archivo

Soy un tipo normal, trato de ser sencillo y correcto, siempre serio pero cercano. No sé si el cariño es por ser exjugador o por mi persona, pero eso me llena.

-¿Su vida ha sido de extremos? Fuiste delantero, arquero, pasaste de Barcelona a equipos de segunda categoría.

-Fueron decisiones particulares. Primero disfruté Barcelona, incluso fui defensa con Guillermo Almada en Quito, y pasé por todos los puestos: delantero, medio, defensa y arquero. Lo disfruté al máximo y la gente me lo reconoce. Luego decidí jugar en segunda categoría, para experimentar otra realidad, entender cómo se vive abajo, y eso me ha servido mucho ahora como técnico.

-¿Pasaste de 60.000 hinchas a cuántos?

-A veces mil, o menos. Las canchas, los viajes y las comodidades son distintos, mucho más pulmón. Lo hice en Ecuador, Argentina y Grecia. Me gustan esos desafíos, convivir con chicos que sueñan con estar arriba y jugar con ellos es como tocar el cielo. Ahora, como técnico, entiendo esos pensamientos.

El delantero argentino Ismael Blanco tuvo una rápida adaptación en Barcelona, cuando llegó a mediados de 2014. Archivo

Conoce bien el mundo Barcelona

-Fue delantero, volante, defensa y arquero. ¿Qué te falta en Barcelona?

-Me falta ser entrenador, para completar la última parte de mi carrera en el club.

-¿Ser entrenador del ídolo?

-Sí, ya estamos titulados. Está en mis planes, no sé si será mañana o dentro de poco, pero sé que algún día estaré en ese estadio dirigiendo.

-¿Ya conoces bien el ADN del equipo?

-Sí, conozco el club, la ciudad, el país, todo. Barcelona es un gigante que siempre sorprende, pero tengo claro qué significa todo lo que rodea al club.

-Cuando estás en Ecuador, ¿te preguntan siempre por el día que fuiste golero?

-Sí, fue una de esas locuras que quise probar. Atajar es la posición más difícil, nadie te defiende detrás. Me tocó esa posibilidad ante Independiente del Valle, incluso en la altura, que hace todo más complicado.

