Brujas vs. FC Barcelona HOY: alineaciones y cómo ver EN VIVO el partido de Champions

El FC Barcelona visita al Brujas del defensa ecuatoriano Joel Ordóñez por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions

Lamine Yamal (i) y Fermín (d) serán titular en el FC Barcelona en la visita al Brujas.

El FC Barcelona afronta este miércoles 5 de noviembre, desde las 15:00 (hora de Ecuador) un exigente reto en su visita al Club Brujas, que tiene al zaguero ecuatoriano Joel Ordóñez como una de sus figuras, por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-26, con el objetivo de consolidar su camino hacia los octavos de final.

Te invitamos a leer: Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Liga de Quito | LigaPro 2025

El conjunto catalán llega al duelo condicionado por las bajas de Pedri, Raphinha, Gavi, Joan García y Ter Stegen, además de la duda de Andreas Christensen. Pese a las limitaciones, el Barça recuperó cierta calma tras vencer al Elche (3-1) en LaLiga, aunque sigue mostrando irregularidad. En Europa, suma dos triunfos (ante Newcastle y Olympiacos) y una derrota (frente al PSG).

Flick apuesta por mantener la base del equipo que venció el domingo 2 de noviembre con posibles retornos de Robert Lewandowski, Pau Cubarsí y Dani Olmo al once titular.

¿Christian Cueva se va de Emelec? Esto dicen desde Perú del volante del Bombillo Leer más

En ataque, el técnico alemán confía en el buen momento de Marcus Rashford, autor de seis goles y cinco asistencias, y en la proyección del joven Lamine Yamal, quien brilló ante el Elche y parece dejar atrás sus molestias físicas.

El principal reto del FC Barcelona estará en defensa: ocho partidos consecutivos sin mantener la portería a cero reflejan una fragilidad que preocupa. Por eso, Flick espera que la presión alta y el orden táctico sean claves para frenar a un Brujas que, pese a su posición en el grupo, ha mostrado un rendimiento competitivo.

Ordóñez, el referente en defensa

Joel Ordóñez es pieza clave en la defensa del Brujas. ARCHIVO / EXPRESO

Del lado belga, el Club Brujas llega con confianza tras superar 2-1 al FCV Dender en su liga local, donde marcha segundo. En la Champions, suma una victoria (4-1 ante Mónaco) y dos derrotas (2-1 con Atalanta y 4-0 ante Bayern Múnich).

Su técnico, Rik De Mil, ha apostado por un bloque joven y dinámico, con el extremo Christos Tzolis, el mediocampista Aleksandar Stankovic y el defensor ecuatoriano Joel Ordóñez como nombres destacados.

Ordóñez, de 20 años, formado en Independiente del Valle, se ha consolidado como titular en la zaga belga gracias a su solidez y lectura táctica. Su duelo con Lewandowski promete ser uno de los atractivos del encuentro.

El antecedente histórico favorece a los azulgranas: el Barça ganó los dos enfrentamientos previos ante el Brujas en la Champions 2002-03. Sin embargo, esta vez el desafío será mayor: el Barcelona llega en plena transición y el Brujas, con la motivación de su público.

Datos claves del partido

Fecha: Miércoles 5 de noviembre

Hora: 15:00 (hora de Ecuador)

Estadio: Breydel

Transmite: ESPN y Disney+

Sigue en vivo Brujas vs. FC Barcelona

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!