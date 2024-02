El boxeo ecuatoriano sigue destapando una ‘olla de grillos’ con irregularidades

Carlos Góngora (i) ya fue a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 (foto) y fue campeón mundial por la Organización Mundial de Boxeo en 2020, pero no se habría sometido a los selectivos regulares.

La denuncia de los boxeadores Abel Mina y Marlon Delgado por la inscripción de Carlos Góngora en el Campeonato Preolímpico que se disputará en Italia, del 29 de febrero al 12 de marzo, sin que hayan sido parte de los selectivos, generó un remezón en el boxeo nacional, ya que no solo no hay una explicación sobre los criterios técnicos para la elección del deportista, sino que aparecen nuevas denuncias de designaciones, también “a dedo”, de entrenadores, otros eternizados en sus cargos e incluso pago de diezmos.

Tras la insistencia de EXPRESO, el Ministerio del Deporte respondió sobre el proceso de conformación de la lista de deportistas que asistirán al evento en Italia: “El 12 de enero, la Ecuatoriana de Boxeo envió la nómina con 8 deportistas entre damas, varones, 3 entrenadores y 1 fisioterapeuta, para participar en el Preolímpico. En ese listado no constaban inicialmente Marlon Delgado, Carlos Góngora y Jean Carlos Caicedo, pero es el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) que modifica la lista, incorporando a los dos últimos boxeadores”.

Desde la primera publicación que EXPRESO hizo el 14 de febrero sobre esta problemática, el COE manifestó que emitiría una respuesta al recibir la información por parte del área técnica; sin embargo, al cierre de esta edición, ni la respuesta al primer tema, ni por esta segunda entrega, supo manifestarse.

Quien sí estuvo dispuesto a hablar, cansado de la situación, fue Eduardo Beltrán, exboxeador y actual presidente de la Asociación de Boxeo de Pichincha. “El COE tiene que dar una explicación del porqué llevan a un boxeador que no pelea desde hace dos años. No tengo nada contra Góngora, pero él no ha tenido participación”, reclama Beltrán, convencido de que la decisión se trata de una represalia hacia su provincia, sin la intención de minimizar la trayectoria de Góngora, quien fue Campeón Mundial por la Organización Mundial de Boxeo en 2020.

Eduardo Beltrán, exboxeador y actual presidente de la Asociación de Boxeo de Pichincha. Cortesía

Para Beltrán, el boxeo nacional ha llegado a esta situación ante la incapacidad de los interventores de la Federación para regularizar la organización y también para manejarla. Ese desconocimiento sobre el deporte, dice, ha hecho que pidan asesoría a dos entrenadores: Jefferson Moyano, del equipo nacional femenino, y Cirilo López, de Napo. Este último, entrenador de Góngora.

Esto ya fue advertido por Francis Abad, presidente de la Asociación de Boxeo Profesional, quien contó a EXPRESO que es bien sabido dentro del boxeo que Pedro Pablo Sandoval, entrenador de la selección masculina, habitualmente es asesorado por López, a quien escucha mucho por su experiencia.

De acuerdo con lo dicho, la falta de estructura en la Federación ha generado que los entrenadores mencionados tomen la mayoría de decisiones en relación a la representación ecuatoriana en los distintos eventos. “Ellos han asesorado a los interventores todos estos años, poniendo a sus entrenadores cercanos, decidiendo sobre los deportistas”, dice Beltrán, quien además cuestiona la presencia de los mismos entrenadores por casi dos décadas.

“En el fútbol, si no hay resultados, se cambia de entrenadores; cómo es que en el boxeo pueden estar tantos años, solo analicen”, precisa. Para él, la explicación estaría en “los diezmos”, algo que se atreve a decir sin temor. “Los diezmos en el boxeo se manejan desde que yo era boxeador. Yo lo vi, lo escuché. Probablemente no tengo una prueba, pero es un secreto a voces”, culmina tajante.

Nuevo interventor

El 15 de febrero, un día después de la primera publicación de EXPRESO sobre este tema, el Ministerio del Deporte emitió una resolución designando como nuevo interventor de la Federación Ecuatoriana de Boxeo a Julio Cesar Ramírez, dirigente recordado por su gestión en Fedenador hasta 2012.

Eduardo Beltrán ya pidió audiencia con el nuevo encargado para poner sobre la mesa todas sus denuncias, las mismas que ya están en conocimiento del Ministerio del Deporte.

