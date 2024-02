Boxeo Ecuador: Entre quejas de seleccionados "a dedo" y una eterna intervención

A los boxeadores Marlon Delgado y Abel Mina les dijeron, desde la Federación Ecuatoriana de Boxeo, que para poder intentar estar en unos Juegos Olímpicos debían ser parte del proceso selectivo previo. Ambos lo entendieron así e invirtieron sus propios recursos para ser parte de al menos tres eventos y varios concentrados con el equipo nacional. Sin embargo, la semana pasada se llevaron una sorpresa cuando conocieron que el cupo de su categoría para el Campeonato Preolímpico de finales de este mes, en Italia, se lo otorgaron a Carlos Góngora, quien no estuvo en esa preparación.

Juegos Panamericanos: José Rodríguez y una clasificación olímpica al cielo Leer más

En conversación con EXPRESO, Mina detalla que participó en 2022 en la Copa del Pacífico, que estuvo en los concentrados del 2023 con la selección y fue parte del Continental en Cali, Colombia, en donde, de hecho, consiguió clasificar a los Juegos Panamericanos al resultar tercero en su categoría. Todo eso, pensó, lo pondría en los dos torneos preolímpicos de este año. Pero, al menos al primero, definitivamente no irá.

“La novedad es que el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), el Ministerio del Deporte y la Federación inscribieron a Carlos Góngora por encima de la negativa del entrenador nacional Pedro Pablo Salgado. Lo inscriben a él, ni siquiera a Marlon Delgado, quien también estuvo en varias competencias”, dice indignado Mina, insistiendo en que el seleccionador estaba seguro que sería él quien compita en los 80 kilogramos.

Abel Mina (i), uno de los afectados en uno de sus últimos combates. Archivo

En esa misma línea se expresó a través de sus redes sociales Delgado, quien denunció que el cupo se entregó “a dedo”. El boxeador, ganador de la Copa del Pacifico y primero en el Selectivo de Portoviejo, dejó su malestar en una publicación: “No puede ser posible que el COE viole los derechos de los deportistas que hemos venido cumpliendo con el proceso de selección tal y como dice la Ley del Deporte, que las selecciones de Ecuador deben ser elegidas a través de campeonatos”, escribió.

Sobre los criterios técnicos por los que fue elegido Carlos Góngora, este medio solicitó información al Ministerio del Deporte, la cual no fue entregada hasta el cierre de esta edición.

Daniel Guerrero, responsable técnico de este deporte en la cartera de Estado, manifestó que no estaba autorizado a brindar declaraciones; del mismo modo se excusó Carlos Jácome, de la misma función en el COE. Tampoco atendieron el pedido de información a través de los canales oficiales de los departamentos de comunicación de ambas entidades.

Una intervención 'indefinida'

Lo más grave del asunto es que no hay quién dé explicaciones en una Federación de Boxeo (FEB) que lleva cuatro años intervenida. A la última interventora, Diana Pinargorte, la mayoría de deportistas no alcanzó a conocer, pues renunció tras un par de meses. Había sido designada el 7 de diciembre de 2023, en la resolución en que también se prorrogó por 90 días la intervención.

Panamericanos: Para Ytalo Perea el boxeo de Ecuador tiene la calidad, no el apoyo Leer más

Y es que la institución se encuentra en este estado desde 2019, cuando el Directorio de Álex González no fue reconocido por el Ministerio del Deporte al ser ilegal la reelección, pues para entonces el dirigente ya llevaba 16 años en el cargo de presidente. Lejos de asumir la ley, el dirigente se aferró y consiguió el respaldo de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), argumentando que sufría persecución política.

Curiosamente, ambas instituciones han estado manejando el boxeo en el país en los últimos cuatro años, una intervenida y la otra sin estar reconocida. La una, con el aval internacional para inscribir deportistas en los eventos de su organización mundial y la otra gestionando los recursos que provienen del Estado. Los deportistas y entrenadores se acostumbraron a tomar una postura neutral y asistir a las competencias de las dos ‘federaciones’.

Para Francis Abad, presidente de la Comisión de Boxeo Profesional -designada por la FEB- “el problema de fondo radica en la falta de resolución por parte del Ministerio, que no ha logrado poner orden y punto final a esta situación”, aún cuando el principal argumento de la organización no reconocida es que cuenta con el respaldo de la IBA, la misma que a su vez ha sido desconocida por el Comité Olímpico Internacional por temas de corrupción.

Congo y Marlon Delgado tras un torneo en 2023. Archivo

De las cosas más llamativas en todo esto, es el orden que adquirió la organización ilegal, que ya llevó a cabo nuevas elecciones. Mientras el Ministerio del Deporte no ha logrado regularizar la FEB en cuatro años, manteniendo la intervención; la otra, ilegal, ya eligió su nuevo directorio para el periodo 2024-2027, y trabaja con libertad sobre el boxeo nacional. Guillermo Villagómez, mano derecha de González, es el nuevo presidente.

Sheila González, de la Trinitaria al oro nacional Leer más

La falta de institucionalidad que vive este deporte, dice Abad, afecta a todos los boxeadores. “¿A quién se reclama? ¿Quién está tomando las decisiones, el entrenador directamente, a su antojo? ¿Porque cambiaron las reglas del juego si ya hicieron selectivos”, se cuestiona, a la vez que no encuentra explicación para que no se haya terminado la intervención.

“Esto nos afecta porque no se hace proceso, se debe cuidar a todas las categorías y si no hay eso no hay escuela, no hay desarrollo, y así no hay forma de competir a nivel internacional”, lamenta el dirigente, convencido de que tendríamos “una mina de boxeadores”, de no ser por el desorden en la estructura.

Un claro ejemplo de está inseguridad se está viviendo en Manabí, donde la duda este miércoles 14 de febrero era si se daría o no un Campeonato Nacional Elite y Juvenil que estaba convocado. Varias delegaciones decidieron no viajar ante la duda sobre el carácter oficial de este evento, pues la cartera del Deporte no ha designado otro interventor que reemplace a Pinagorte, con lo cual la FEB estaría acéfala y, con ello, las competencias carecerían de validez.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!