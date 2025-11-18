Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Bolivia vs Japon
Kamada (c) anotó el primer gol de Japón en la goleada 3-0 ante Bolivia.Cortesía

Bolivia se desinfla ante un Japón en forma para el Mundial

Los del Altiplano cayeron goleados ante los Samurai Blue en tierras japonesas

La selección de fútbol de Bolivia perdió por 3-0 el martes 18 de noviembre en su amistoso en Tokio contra Japón, que se mostró muy superior al equipo de Óscar Villegas y en buena forma para el Mundial de 2026, al que la Verde aspira a clasificarse en la repesca de marzo.

RELACIONADAS

El conjunto japonés arrancó dominando el encuentro, con varias ocasiones en los primeros minutos de juego que se tradujeron en un espectacular primer gol de los samuráis azules en el minuto 4 a cargo de Daichi Kamada, tras una larga asistencia de Take Kubo.

Te puede interesar: ¿Dónde ver Colombia vs Australia en VIVO?: Detalles sobre el partido

La defensa de la Verde era incapaz de contener los avances de los japoneses, que conseguían penetrar con facilidad por ambas bandas en el área rival, generando mucho peligro.

Los bolivianos en picada antes del repechaje a la Copa del Mundo 2026

Gol de Japon vs Bolivia
Los centrales bolivianos sufrieron el ataque nipón en los últimos minutos del encuentro.Cortesía

A los bolivianos les costaba además sacar rédito de las contras, con un Japón que se replegaba con rapidez hacia su portería sin que a los jugadores de la Verde les diera tiempo de encontrarse. Un disparo desde fuera del área de Gabriel Villamíl en el minuto 30 se acercó peligrosamente al margen derecho de la portería nipona, rompiendo con la tendencia del encuentro, aunque la ocasión aislada se escapó sin que el portero tuviera que desviarla.

Nueva normativa para visas EE.UU.

Visa para el Mundial 2026: Paso a paso para pedir el FIFA Pass y adelantar tu cita

Leer más

La Verde se reactivó algo al final de la primera mitad, pero todos sus intentos se resolvieron desde fuera del área rival. Al inicio del segundo tiempo Bolivia arrancó con fuerza, buscando insistentemente la portería japonesa, sin mucha fortuna.

RELACIONADAS

Los samuráis azules, con seguridad, mantuvieron a raya a la Verde, que aprovechaba cualquier balón perdido para tratar de acercarse lo más posible al área rival, sin encadenar apenas jugadas.

Te puede interesar: Liga de Quito derrota a Emelec y da un paso sólido a la final de la Copa Ecuador 2025

Tras varios avances frustrados, Japón se anotó un segundo tanto en el minuto 72, con un disparo a portería de Shuto Machino al poco de entrar en juego que se coló entre los brazos del guardameta boliviano, Guillermo Viscarra. Un tercer gol en el minuto 78, tras un preciso disparo de Keito Nakamura desde dentro del área boliviana, sirvió para sentenciar el partido.

Con el encuentro de este martes, Japón encadena tres victorias consecutivas, tras los amistosos contra Brasil (3-2) y Ghana (2-0). El enfrentamiento con Bolivia fue además el partido número 100 del seleccionador nipón Haijme Moriyasu al frente del conjunto.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de noviembre de 2025

  2. Adele hará su debut estelar en el cine con 'Cry to Heaven'

  3. Grupo Frontera por primera vez a Ecuador: fechas, precios y puntos de venta

  4. ¿Quiénes son los seis ministros que salen del Gobierno tras fracaso del referéndum?

  5. Bolivia se desinfla ante un Japón en forma para el Mundial

LO MÁS VISTO

  1. Michael Morales en el top del ranking UFC: ¿En qué puesto está luego de la victoria?

  2. IESS despeja dudas: ¿Los jubilados recibirán el décimo tercero en diciembre o antes?

  3. Renuncias en el gabinete de Noboa: Carondelet aclara que es un procedimiento habitual

  4. ¿Qué pasa con ChatGPT, X y Canva?

  5. Los ministros de Noboa que han salido tras la consulta popular 2025: ¿Se van más?

Te recomendamos