Hace pocos días se cumplió un año de la última visita de los funcionarios de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) y un poco más de la designación de Guayaquil como sede de los Juegos Bolivarianos 2025. Pero en vez de tener que hablar de los avances realizados, los organismos deportivos más bien se enfrentan entre sí.

Este lunes de 20 marzo, en carta abierta, el presidente de la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas), Roberto Ibáñez, precisó que el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) “no quiere” que el evento se dé.

“El COE emitió un comunicado cubierto de mentiras, irrespeto e injurias, porque da a entender que el actual presidente del COE (Jorge Delgado Panchana) no sabía nada sobre la construcción del dossier de postulación de Ecuador para ser sede (entregado el 18 de diciembre de 2021)... Falso. Él lo firma”, precisó Ibáñez en el reclamo.

El máximo dirigente deportivo de la provincia del Guayas, quien formó parte de la comitiva para emprender el ‘sueño’ de que unos juegos de este tipo regresen a la ciudad después de 60 años (ya hubo unos en 1965), junto con representantes de la Alcaldía de Guayaquil, Prefectura, y demás organismos, añade que es una injuria que el COE precise que el dossier contiene “falsedades ideológicas”.

Y es que el tema ha ido de ‘mano en mano’. En febrero de este año, el COE hizo el anuncio de que el Gobierno no había entregado el aval oficial para la realización con el soporte del presupuesto requerido, suma que en diciembre de 2018 fue fijada en algo más de 24 millones de dólares, pero que en “un estudio técnico” realizado el año pasado por “expertos internacionales” contratados por el ente olímpico nacional terminó siendo un valor superior a los $ 51 millones.

Durante 48 horas, una delegación de la Odebo visitó Guayaquil entre el 17 y 18 de marzo de 2022 para la inspección a los escenarios que presentó Fedeguayas. Acudieron todas las entidades deportivas. Archivo

“Sin esta garantía no se puede nombrar un comité organizador que se encargue de la realización del evento, lo cual se ha expuesto al Gobierno Nacional en dos cartas enviadas con copia al Ministerio del Deporte”, precisó el COE el 1 de febrero.

Delgado, en conversación con EXPRESO a inicios de año, supo manifestar el deseo de que los Juegos sí se lleven a cabo, que “serían un aporte increíble para la ciudad y el país”, que se estaban realizando las conversaciones con la Odebo. Hoy los desacuerdos entre instituciones deportivas locales manchan el proceso.

Baltazar Medina, presidente de la Odebo, tras los reclamos de febrero supo mostrar su preocupación.

“Esta situación nos tiene preocupados a todos... el estatuto de la Odebo establece que 90 días después de asignada la sede, el país responsable debe conformar un Comité Organizador, no ha habido forma que el Comité Olímpico Ecuatoriano cumpla con este requisito del estatuto, bajo el argumento de que mientras no se tengan garantizados los recursos, no se podría conformar el comité, lo cual de la manera más respetuosa, considero que es una posición poco equivocada, porque justamente la principal tarea que tiene que cumplir el comité, es gestionar la consecución de los recursos económicos, con esto quiero decir que no es una responsabilidad exclusiva del COE, sino del comité organizador de los juegos, que como sabemos, ya debería haber estado conformado hace más de un año”, precisó Medina.

Ibáñez, por parte de Fedeguayas, añade que ha intentado hablar con Jorge Delgado, pero no prospera.

“Es raro que la Alcaldía de Guayaquil, Fedeguayas, la Prefectura, el Ministerio estemos nadando hacia un sentido y todo se entorpezca en el COE... Cuando pagas a expertos te dicen lo que quieres escuchar (refiriéndose al último presupuesto de 51 millones). Su intención era tirar abajo el dossier de 180 páginas versus un Plan Maestro de 5 (páginas)”, acotó el viernes 17 de marzo Ibáñez en un programa radial.

“La actual dirigencia olímpica atraviesa por uno de los períodos más oscuros en la historia, pues ya no representa a las federaciones, las cuales buscan con ansias ser parte de este evento multideportivo regional, sino a los deseos y pensamientos individualistas”, remató este lunes Ibáñez en la carta abierta.

EXPRESO intentó conseguir ayer una réplica del COE al comunicado de Fedeguayas, pero hasta el cierre de la edición no obtuvo respuesta.

SEDE EN PELIGRO

De manera oficial no se ha pronunciado otro país para organizar la cita ante una sanción a Ecuador, pero la posibilidad está.