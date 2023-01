Lucía Yépez y Luisa Valverde fueron diploma olímpico en los Juegos de Tokio 2020, mientras que Andrés Montaño tiene siendo líder de los Juegos Panamericanos en las dos últimas ediciones; a eso puede sumársele varios podios mundiales de los antes mencionados y de otros deportistas destacados en la selección nacional. Pese a dicho éxito, la realidad de la lucha ecuatoriana puertas adentro es totalmente diferente.

Y es que la Federación Ecuatoriana de este deporte no tiene reconocimiento del máximo organismo internacional desde que terminaron los pasados Juegos Olímpicos, los deportistas de la selección nacional se encuentran divididos entre quejas y competencias y la situación judicial para que todo se solucione tiene un destino incierto.

Luego de los Olímpicos de Tokio, varios deportistas, entre ellos Montaño y Valverde, denunciaron irregularidades en las elecciones de la nueva directiva, elegida en mayo de 2021, e incluso amenazaron con retirarse del deporte si no se tomaban cartas en el asunto; meses más tarde la Federación Internacional acogió el reclamo y decidió suspender a la ecuatoriana y no reconocerla; incluso el Ministerio del Deporte de Ecuador, en noviembre de ese año, también declaró nula la elección en cuestión. Luego de varias acciones de protección y fallos, hoy todo sigue igual.

En el más reciente episodio de esta ‘novela’, la noche del lunes 16 de enero, cerca de las 22:00, desde Estados Unidos -lugar donde cumple un campamento de preparación-, Andrés Montaño volvió a levantar su voz de protesta en un ‘En Vivo’ en su cuenta de Facebook que luego eliminó. Ahí ya no solo denunció el limbo judicial en el que se encuentra la Federación Ecuatoriana de este deporte, sino también apuntando a varios entrenadores que le “están haciendo la contra” por no comulgar con una dirigencia que no es reconocida.

“Estoy acá (en EE.UU.) porque no tengo apoyo de nadie, porque me pagué mi pasaje, porque necesito trabajar, porque históricamente, aunque no lo reconozcan, soy el mejor de la lucha grecorromana de Ecuador, eso aunque les duela a dos entrenadores cubanos de la selección que saben a quién me refiero (no dio nombres). A ellos no les interesa si el Comité Olímpico Ecuatoriano me está dando una beca, si la tengo es porque me la he ganado. Cuando dicen que soy indisciplinado, sí, pero soy indisciplinado con las personas que me han faltado el respeto, con quienes le han llenado la cabeza a las autoridades de que Andrés Montaño es un patán. Yo sigo compitiendo por el país”, precisó el luchador. Pero el ‘desahogo’ continuó.

El luchador ecuatoriano Andrés Montaño, cuando ganó el oro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Busca el cupo para defender ese puesto en Santiago y posteriormente a París 2024. Archivo

“Yo debí haber sido campeón olímpico y mundial desde hace mucho, pero no lo soy porque luego de algunos de los títulos panamericanos o sudamericanos me mandaban a la casa a entrenar. Siempre pedí que me manden a otros lugares para seguir preparándome. Llegué a pedir incluso que me manden sin viáticos a prepararme donde mi nivel pueda crecer, que yo me las rebuscaba allá, pero no”, acusó.

Consultada por EXPRESO, Luisa Valverde respaldó lo dicho por Montaño. Aseguró que hay un grupo de deportistas, entre ellos Montaño, Mauricio Sánchez, Jeremy Peralta (plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y plata en los recientes Juegos Suramericanos 2022) y ella, que están siendo “marginados” por la dirigencia no reconocida de la Ecuatoriana de Lucha.

“Gracias a que el Comité Olímpico Ecuatoriano fue delegado a inscribirnos en las competencias internacionales es que podemos salir y competir, ya que al no tener aval, la Ecuatoriana no puede hacer nada”, precisó Luisa, quien este fin de semana viaja a una gira de competencias en Europa financiado, según sus palabras, por ella misma.

Luisa Valverde (rojo) fue diploma olímpico tras su octavo lugar en Tokio 2020. Archivo

“El dinero que estoy usando es de los dos meses atrasados que nos debía el Ministerio por el incentivo del Alto Rendimiento y también por las medallas que ganamos en los Juegos Suramericanos; además de los premios de Fedeguayas. No es por planificación de la Ecuatoriana”, acotó la luchadora, quien el año pasado terminó segunda en el ranking mundial de su categoría y que ahora viaja a Francia, luego Croacia al primer Ranking Series, posteriormente a Egipto al segundo y terminará en Bulgaria en otro torneo internacional.

Montaño y Valverde dicen no estar en contra de sus compañeros de selección que entrenan o sigan los lineamientos de la federación nacional cuestionada, pero sí representa un daño por el mal ambiente que se está viviendo. “Se están encargando de dividir la lucha en el país. Los deportistas que toman parte de la actual dirigencia no tienen la culpa, porque muchas veces son amenazados a quitarles becas o torneos, cuando las becas son ganadas por su esfuerzo y eso es dinero del deportista, que si bien debe ser invertido en más de su preparación, nadie tiene la potestad de decidir sobre ella”, puntualizó.

COE: “EL MINISTERIO DEL DEPORTE ACTÚA DEBILMENTE"

John Zambrano, secretario general del Comité Olímpico Ecuatoriano. Miguel Canales / Expreso

John Zambrano, secretario general del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), confirma que la problemática en la Federación Ecuatoriana de Lucha se mantiene latente y que la solución es un llamado a nuevas elecciones que no se avizora aún.

“En mayo de 2021 se hizo la elección y fue la gestión del Ministerio del Deporte que dirigía Andrea Sotomayor la que aprobó el directorio encabezado por Randy Quevedo. Sin embargo, los mismos deportistas impugnaron la designación por considerarla irregular, luego su reclamo llegó a la Internacional que acogió el pedido. El COE respetó la independencia de la ecuatoriana y vigiló el proceso. Ya en noviembre de ese mismo año, el nuevo ministro del Deporte (Sebastián Palacios) emitió un documento de 21 páginas firmado por él en el que nulitó las elecciones por ser ‘inapropiadas’, dando paso a las famosas acciones de protección”, explicó Zambrano. Hoy, la situación no tiene un norte seguro.

El directivo del COE asegura que en todo este tiempo, incluso, los jueces hicieron irse en contra de los estatutos deportivos al no saber del tema en esta área. “En este país y con las leyes actuales estamos indefensos. Puedes tener la razón, pero no importa. No hay a quién quejarse. Jueces que no entienden de deportes fallan en asuntos deportivos y pasa lo que está sucediendo ahora (con la Federación Ecuatoriana de Lucha)”, sostiene.

Pese al litigio, Zambrano asegura que no se ha dejado afectar a la lucha tricolor porque el COE fue asignado para que la actividad no se detenga, inscribe a deportistas, entrenadores y jueces a nivel internacional, aún así reconoce que están en un “punto muerto”.

“Pese a todo lo que ha ocurrido, el Ministerio del Deporte está teniendo una postura débil, ya que aún cuando declaró la nulidad del directorio cuestionado le sigue transfiriendo el dinero. El Ministerio debería responder por qué todavía lo hacen”, dijo.

La solución al problema es una y ya la dijo la Organización Mundial: “Lo único que nosotros exigimos es que sean convocados (a nuevas elecciones) todos los miembros filiales o socios con derecho a votos. Que la elección sea democrática y en absoluta transparencia”, precisó Zambrano, leyendo un comunica del máximo organismo. “Ningún juez, ministro, ni nadie va a cambiar eso.”

EXPRESO buscó la versión de la cartera de estado sobre la problemática, pero hasta el cierre de la edición no asignaban al funcionario que pueda hablar del tema, mientras que Randy Quevedo no contestó la petición.

Problemática. Además de lucha, presentan problemas las federaciones ecuatorianas de boxeo, ajedrez, billar, esquí náutico y remo.