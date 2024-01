Bolívar Vera: “Conozco a Pileggi desde formativas de Emelec y es un arribista”

Para el adiestrador, quien trabajó en las formativas de Emelec por 13 años, el presidente del club no tiene un proyecto deportivo y no sabe de fútbol. Además, aseguró que descuidó a los juveniles.

Emelec realizó su peor participación de la última década en 2023. Tanto así que estuvo varias fechas peleando para alejarse de los puestos del descenso en la tabla acumulada. Y aunque al final se recuperó en algo, el equipo tampoco clasificó a un torneo internacional, y eso que había cupo para 9 de los 16 clubes de la LigaPro para que disputen la Copa Libertadores o Sudamericana.

Rally Dakar: Ecuatorianos José Puga y Sebastián Guayasamín se meten al Top 10 Leer más

Desde Miami, Estados Unidos, donde se encuentra radicado y aprendiendo de las escuelas formativas de la localidad, el entrenador Bolívar Vera conversó con EXPRESO y aseguró que la debacle del Bombillo tiene un gran responsable: el presidente José Pileggi, a quien señala como el culpable del mal manejo deportivo y administrativo del club.

Además, Vera reveló que mientras Pileggi fue presidente de las divisiones formativas de Emelec, entre 2019 y finales de 2022, año en que su directorio fue electo para comandar el club azul, los ‘pelados’ no tuvieron facilidades para entrenar, porque no se les daba ni para la comida. Por eso preferían buscar otros equipos de la Sierra.

¿José Pileggi es el culpable del mal momento de Emelec?

Exacto, porque no hay un verdadero proyecto deportivo. Lo que está pasando no es casualidad. No se puede utilizar al equipo como trampolín político y tampoco lo pueden manejar personas que no saben de fútbol, ni se preocupan por tener un proyecto para el futuro. Esto ya pasó cuando Pileggi estuvo como presidente de las formativas.

¿Qué pasó con los juveniles?

Cuando Marcelo Alvear estaba como presidente de formativas del club, había recursos para todos los chicos. Uno pedía algo para lo deportivo y nos lo daban enseguida. Pero resulta que cuando entró el directorio de José Pileggi a las formativas, misteriosamente dejó de haber dinero para ayudar a los chicos en su desarrollo. Lo que se vivió con él fue precario y lamentable para los chicos.

Vera estuvo en las divisiones formativas de Emelec entre los periodos 2010 y 2023. Cortesía

¿Tan mala era la situación?

Sí, lastimosamente. No es apoyo que el presidente de las formativas te diga que consiguió 300 panes y 80 cajas de banano para que se puedan alimentar en los entrenamientos. Con todo respeto, y sin menospreciar la comida, ¿unos panes y unos bananos en qué pueden ayudar en el desarrollo de un atleta? Con esos recursos no se puede pelear con Independiente del Valle o Liga de Quito, que son clubes que invierten en sus formativas y por eso están muy adelantados en comparación con Emelec.

¿Qué excusa ponía Pileggi para no dar los recursos?

Llegaba a decir que del club no le daban dinero para invertir en las formativas, por eso no daba los recursos. Él llegaba a los entrenamientos y nos decía que lo poco que había lo conseguía por autogestión, que alguien lo había donado. Lastimosamente, las cosas empeoraron con la dirigencia de Pileggi y ahora eso también está sucediendo con el primer equipo.

Hernán Galíndez llegó a Argentina para sumarse a Huracán Leer más

¿Qué les ofrecía Emelec a los chicos?

Nada. Emelec no les ofrecía nada. Liga de Quito, Independiente del Valle, incluso Aucas y Universidad Católica les brindan lo que Emelec no hace, que es darles un hospedaje, una buena educación y alimentación digna para un atleta de alto rendimiento. Con Pileggi, en Emelec dejaron de haber estos recursos que son importantes para un futbolista profesional.

¿Qué decían los juveniles?

Los jugadores empezaron a cuestionarse si estaban en el lugar indicado, porque sus ilusiones eran llegar a ser futbolistas profesionales. Ellos me lo contaban. A los jugadores y a sus padres todavía les llama la atención que el club no ofrezca un verdadero proyecto deportivo, en el cual el juvenil se pueda desarrollar como persona y profesionalmente. Emelec dejó de ofrecer eso y por eso los juveniles ya no quieren ir al equipo. No se les puede dar solo pan y guineo. Se les tiene que dar una formación digna para que tengan una oportunidad profesional.

Los jugadores preferían salir del equipo, entonces.

La verdad es que no querían irse, pero se veían obligados a hacerlo por la precariedad que existía. Muchos de ellos llegaron desde muy pequeños a Emelec porque conocían que era uno de los mejores del país, pero se fueron. Los chicos no veían un futuro. Aparte, tampoco se preocuparon por firmarles contratos. Por eso se fue Mateo Ortiz, que terminó siendo campeón de la Copa Sudamericana con Independiente de Valle (en 2022). Ortiz no se quería ir del club, él se fue apenado de la institución.

Bolívar llegó incluso a estar encargo del primer equipo alguna vez. Pero mayormente estuvo en formativas en la época que Pileggi lideraba ese apartado. Archivo

¿No había interés por retener a los juveniles?

Ese es otro mal. Muchos jugadores se fueron porque no les daban un contrato, o no los renovaban. A Ortiz lo traje de Rocafuerte y pedí que le hagan un contrato, y el director de formativas me dijo que no lo firmarían porque para él no servía. Cuando estuve en el club peleé para que firmaran a Dixon Vera, Diogo Bagüí, Jair Collahuazo, entre otros, porque sabía que podían irse a otros equipos. Lastimosamente, cuando entró esta dirigencia empezaron a empeorar las cosas y así no se puede competir en ninguna categoría. Emelec se fue a pique.

¿Disminuyó la cantidad de juveniles que se probaban en Emelec?

Sí. Yo probé más de 500 jugadores, pero nos dimos cuenta de que al menos el 90 % de ellos ya habían realizado las pruebas en Independiente del Valle, pero no las habían aprobado. Ahora prefieren irse a probar primero en clubes de la Sierra y si no aprueban recién buscan otras opciones, como Emelec. El Bombillo dejó de ser una de las primeras opciones.

Jerson Stacio, dejó las canchas por un problema cardíaco, hoy tiene marca de café Leer más

¿Cómo hacía usted para llevar nuevos juveniles?

Emelec no tiene un departamento de scouting, por eso a nosotros nos tocaba poner de nuestro dinero para ir a ver jugadores. Solo podíamos ir a lugares cercanos como Santa Elena o Manabí. A la dirigencia le decíamos que por lo menos nos facilitaran los viáticos de la comida. Con todo esto, era imposible encontrar jugadores interesantes que quieran ir al club. En cambio, Independiente tiene scoutings en todos los partidos de las formativas. Esa es una de las grandes diferencias que los ayudó a superarse.

¿Las deudas de Emelec tienen años?

Claro. Eso viene desde mi época en las formativas de Emelec, cuando nos cortaban la luz cada semana. Pero era impresionante lo que hacía el presidente Pileggi: mandaba a ver uno de los camiones de su constructora y hacía que reconecten la luz. No le importaba que había valores adeudados, hacía que reconecten la luz. Eso se repetía siempre.

¿Pileggi prefería no realizar el pago?

Sí, él prefería no pagar. El día que Pileggi ponga un centavo de su bolsillo, ese día habrá un diluvio. Yo lo conozco desde que llegó a las formativas y por eso puedo decir que es una persona arribista.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!