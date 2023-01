Es el último refuerzo del Bombillo 2023 y su juventud se notó desde el nerviosismo frente a la cámara. Aún así, su sonrisa delataba que estaba cumpliendo un sueño: salir de su país con la aspiración de seguir creciendo profesionalmente. Con 21 años, Bleiner Agrón llegó a Emelec y buscará pelear un puesto en la zaga.

El venir de una familia grande y muy unida será lo que más extrañe de su natal Colombia, pero el objetivo futbolístico lo vale, aunque una de sus metas personales inmediatas es traer a su madre a Guayaquil. Reconoce que ‘googleó’ para conocer más a Emelec y quedó impactado por lo grande del equipo y lo que le espera en el Capwell. Confiesa que todo ocurrió sorpresivamente, pero agradece a Dios por su fichaje. Ahora leerá versículos de la Biblia en los camerinos de la Caldera.

¿Cómo terminó vinculándose a Emelec?

Todo se lo debo a Dios. La verdad es que unos días antes de que todo se defina estaba en La Equidad y no tenía ni idea, no sabía nada, de ahí que fue una sorpresa cuando llegó la noticia, pero la tomé con serenidad. Hoy estoy feliz de estar en el Bombillo.

¿Quién le dio la noticia?

Mi representante. Él me escribió y luego me llamó, posteriormente se puso en contacto conmigo el presidente y el profesor Alexis García, quienes me hablaron del fichaje.

¿Sabía qué era Emelec, o le tocó investigar?

Bueno, había escuchado del equipo, pero investigué más a fondo; me metí a Google y supe que es uno de los referentes de Ecuador y que tiene una bonita hinchada.

¿Cuál es el reto inmediato?

Para mí, todos los días serán un desafío. Vengo a luchar por un puesto, nadie sabe las decisiones del profesor; tengo que venir a trabajar, a hacer buenos amigos y crear un buen ambiente.

¿Cuáles son sus referentes?

Tengo a Marquinhos, Van Dijk, Sergio Ramos y Puyol.

¿Cuáles son sus principales virtudes?

Soy un jugador veloz, que va bien en el juego aéreo; anticipo bien, salgo jugando y, aunque para mejorar hay muchas cosas aún, vengo a aprender mucho.

Estuvo en las formativas de la selección Colombia, ¿le hace ilusión llegar a la mayor y jugar eliminatorias?

Sí, claro. No es un secreto que cualquier jugador quiera llegar a su selección, gracias a Dios se me dio la oportunidad de llegar a la Sub-20 donde jugué varios partidos amistosos, por lo que llegar a la primera es el sueño que tengo.

¿Qué tal fue su primer día en Emelec?

Estuve bastante ansioso y nervioso. Fue muy positivo conocer a mis compañeros, no tengo palabras para explicar lo que estoy sintiendo. Me han recibido muy bien.

¿Le costó salir de Colombia?

Sí, la familia es fundamental, es primero, siempre tengo eso; me dio duro. Soy joven y muy unido a ella, entonces me golpeó, pero vine con la motivación de superarme y sacarlos adelante también.

¿Sueña con la posibilidad de llevarlos a Ecuador?

Sí, incluso he hablado con mi madre, quiero que ya esté allá, conmigo y mi hermana también.

¿Qué extrañará más de Colombia?

Creo que la gente, el sabor, aunque llego a Ecuador y también hay sabor. Voy a extrañar las alegrías, pero vamos a buscar más en Emelec.

Si hace un gol, ¿cómo lo celebrará?

(Ríe) Dependerá de lo que se me venga a la mente, no sé si bailando; veremos cómo me gana la emoción, puede ser de rodillas agradeciendo, pero primero debo anotar, luego veremos.

¿Conocía a algún jugador de Emelec?

No, ninguno hasta ahora. Es como si fuera el niño nuevo del aula de clases, estoy un poco nervioso, es mi primera vez fuera de Colombia. Los nervios están.

La gente tiene expectativa por usted, ¿le genera presión?

Sí, es un reto, lo tomo así. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Vengo a pelear y ganarme un puesto y que la hinchada me tenga cariño; con el favor de Dios sé que va a ser así.

¿Tiene alguna cábala? Se nota que es creyente.

Siempre cojo mi Biblia antes de los partidos, en el camerino y leo versículos, eso es lo que me fortalece espiritualmente.

¿Objetivos para este 2023 con Emelec?

Como todo jugador quiero sacar al equipo campeón, hacer buenas actuaciones, tanto en torneo local como en copa internacional, y darle alegría a la hinchada que es lo más importante.

¿Vio el estadio donde va a jugar?

Sí, vi el Capwell y las fotos de la hinchada, es emocionante y gratificante saber que jugaré en un escenario así. Ya quiero estar en la cancha y jugar. Quiero comerme el mundo y darle alegrías a Emelec.