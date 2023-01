Emelec: Miguel Rondelli busca el 11 ideal del Bombillo

Miler Bolaños (c), ofensivo de Emelec, impone su potencia y velocidad en los entrenamientos, algo que lo convierte en una ficha clave para el esquema del Bombillo en el presente año.

La pretemporada azul está en acción y el entrenador de los millonarios, Miguel Rondelli, empieza a esgrimir la base de su equipo para esta nueva campaña. En la práctica de este lunes 16 de enero, los azules se sometieron a trabajos tácticos y con el detalle que el DT armó dos equipos.

El volante uruguayo José Alberti es el nuevo jugador de Emelec Leer más

El primero estuvo conformado por Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón, Joel Quintero, Jackson Rodríguez; Dixon Arroyo, José Francisco Cevallos, Diego García, Samuel Sosa, Miller Bolaños y, como único en punta, Alejandro Cabeza.

Mientras que el segundo tuvo a Félix Mina; Bryan Carabalí, Caín Fará, Jair Collahuazo, Cristian Cruz; Carlos Villalba, José Alberti, Marcos Caicedo, Dixon Vera; Tommy Chamba y Brayan Angulo.

Conforme se fue desarrollando la acción en este duelo, que constantemente era detenido por Rondelli para dar indicaciones, sobre todo cuando observaba conducciones excesivas de sus dirigidos. “Soltala Villalba, más rápido. Si el equipo blanco se recupera puede buscar el arco contrario”. Todo esto, bajo un sol que se posaba fuerte en la cancha principal del hotel Orfeo, donde los azules se alojan en Córdoba.

Los millonarios armaron un entrenamiento a doble jornada: la primera sesión fue a las 09:00 (07:00 de Ecuador) y la segunda inició a las 16:00. Previo al segundo entrenamiento, los azules cenaron en grupo y aprovecharon para compartir un rato ameno.

José Alberti compartió sus impresiones del entrenamiento con EXPRESO y reconoció que “vamos adaptándonos a la idea, me gusta lo que busca el entrenador, que pide siempre buscar atacar. Yo soy un volante mixto, pero me gusta siempre estar en posición ofensiva”. A la par, reconoció que se está aprendiendo los nombres de los compañeros. “Al principio me costó, pero hoy (el lunes 16 de enero) ya fui acertando con los nombres”, dijo entre risas.

El profesor Rondelli también habló de la práctica y admitió que, pese al intenso sol, el clima es más clemente que en Guayaquil. “Fue un trabajo fuerte, pero el clima está un poco mejor que en Ecuador. Para trabajar está muy bien”.

Pedro Ortiz, golero de Emelec, intensifica los trabajos en Argentina. cortesía

Otros jugadores fueron sumando minutos y dejaron buenas impresiones, como Cristian Valencia, quien mostró solidez en la marca en el mediocampo, apareciendo como un nombre para reemplazar a Dixon Arroyo.

Miler Bolaños fue otro que volvió a mostrar que puede ser un nombre que marque diferencias para esta temporada. Jugó en todo el frente de ataque, siendo desequilibrante en los últimos metros en su equipo.

El colombiano Bleiner Agrón fue anunciado por Emelec Leer más

Así es como Emelec se alista para medir el viernes 20 de enero a Instituto de Córdoba y en lo que será su primer partido amistoso en su pretemporada en Argentina.

Bleiner Agrón se juntó al plantel

El zaguero central colombiano llegó a Córdoba y se juntó a sus compañeros para la segunda jornada de entrenamientos de ayer. El zurdo, de 21 años, mostró su alegría de este desafío y está expectante por asumir el desafío.

“Sé lo grande que es Emelec en Ecuador y buscaré la forma de ganarme un lugar y ser considerado por el entrenador, espero dar un salto importante con las competencias que tendremos”, explicó a EXPRESO.

Bleiner Agrón no pudo llegara a la primera jornada, ya que su vuelo arribó a la par del primer entrenamiento del lunes 16 de enero y el cuerpo técnico decidió darle descanso. Sin embrago, almorzó con sus compañeros de equipo.