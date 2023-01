Es uno de los pocos jugadores que se han dado el lujo de actuar en tres de los equipos grandes de Ecuador: Barcelona, Liga de Quito y ahora Emelec. Es Christian Cruz, mejor conocido como el Chavo, quien ha logrado ser campeón con el Ídolo y los albos y llega al Capwell con la idea de dar la vuelta olímpica en color azul.

El Bombillo confirma al argentino Carlos Villalba Leer más

Nacido en Guayaquil, Cruz regresa a su ciudad con dos metas por cumplir. La primera la hará realidad un día después de debutar en el Bombillo y será visitar en el cementerio de Guayaquil a su abuelito fallecido, quien era un hincha ‘enfermo’ del Emelec. El Chavo le dedicará su camiseta.

Y la segunda es poder ser campeón nacional, que se ha convertido en el objetivo que tiene entre ceja y ceja desde que le dijeron que iba a ser azul.

Cruz arrancará en las próximas horas su pretemporada en el equipo. Recuerda que un tío lo llevaba al Capwell para que se haga emelecista de pequeño, pero ahora vuelve como jugador. Desde su casa, Cruz habla con EXPRESO y saca a relucir muchos detalles, desde cuando pensó que ya no volvería a la actividad profesional, por la lesión que tuvo jugando ante Boca Juniors en Buenos Aires.

- De vuelta al calor de Guayaquil...

- Feliz de regresar a Guayaquil. Fueron cinco años que estuve en Liga de Quito, donde me fue bien, se consiguieron varios títulos. Pero ya se extrañaba a la familia y estoy contento de regresar a mi ciudad. Fue una decisión que tomé junto a mi esposa. Además mi abuelita es mayorcita y quería estar cerca de ella.

- La abuelita influyó mucho, ¿cierto?

- Sí, cuando Emelec me llamó dije que era mi mejor posibilidad de regresar a Guayaquil. Mi abuelita Blanca me extraña mucho. Además, cuando me fui a Quito falleció mi abuelo. Quería estar cerca de ella, que ya tiene 84 años, y de la familia. Me afectó mucho cuando mi abuelo falleció.

No dudé ni por un segundo en venir a Emelec. Dije que sí, es un equipo grande y con una hinchada tan fiel.



Emelec: Bryan 'Cuco' Angulo' ya está en casa Leer más

- ¿Qué se le vino a la cabeza cuando lo llamaron de Emelec?

- No lo dudé ni un segundo, dije que sí, es un equipo grande y con una hinchada tan fiel. Todo fue rápido y gracias a Dios estamos cerca de iniciar el proyecto 2023. Estoy megamotivado para hacer todo bien.

- Pocos jugadores han actuado en los tres clubes considerados los más grandes.

- Pasa el tiempo y uno se da cuenta de en qué equipos ha estado. Ahora lo de Emelec es un reto, vengo a salir campeón, como lo fui con Barcelona y Liga de Quito. Es un sueño espectacular.

- ¿Llega al Bombillo con la presión interna de haber sido campeón nacional con el Ídolo y con los albos?

- Es el objetivo, es el deseo que tengo, quiero ser campeón y sería algo maravilloso. Desde hace tiempo que los azules no han podido ser campeones. La idea es una sola: ganar el título.

Christian Cruz se mantiene informado leyendo Diario EXPRESO. CARLOS KLINGER

Emelec tiene más de $15 millones en deudas, según José Pileggi Leer más

- En el pasado estuvo en Barcelona y en otros elencos, ahora llega a Emelec. ¿La gente cómo lo identifica?

Salí muy joven de Barcelona y estuve por varias temporadas en otros elencos. Hice las menores en el equipo amarillo y estuve hasta el 2013, pero la gente más me identifica con River Plate, ya que estuve ahí algunos años, y luego en Liga de Quito.

- Lo que se viene con Emelec es muy bueno. Llega maduro en todo sentido y es lo que el entrenador quiere.

Solo espero tener minutos para poder mostrar y entregar todo mi juego.

- En su paso por Liga de Quito estuvo cerca de no volver a jugar por su lesión ante Boca Juniors.

- Pensaba que no volvería a jugar, pero gracias a Dios me recuperé y hasta regresé a la selección. Lo bueno es que tuve paciencia por lo sucedido, con mucha fe en Dios y la familia apoyándome.

- ¿Cómo es el ambiente en su familia? Unos son amarillos, otros azules, blancos, rojos.

- Mi abuelo que murió y al que extraño era emelecista al máximo, tenía su cuarto lleno de afiches del Bombillo, era ‘enfermo’ por el color azul. Mi papá es barcelonista y el resto de la familia está dividida, pero de seguro ahora todos serán del Bombillo (risas).

- Imagine que estuviera vivo su abuelito.

- Sería una locura, talvez me pediría que lo lleve todos los días al entrenamiento. Ahora hice una promesa: que el primer día después de jugar con Emelec voy a visitarlo al cementerio y le llevaré la camiseta de Emelec. Él era emelecista ‘megaenfermo’, igual que un tío que tengo.

Mi abuelo que murió y al que extraño era emelecista al máximo, tenía su cuarto lleno de afiches del Bombillo.

Joseph Espinoza: “Este proceso se lo dedico a mi padre” Leer más

- ¿Alguna vez su abuelito Agustín le pidió que juegue en Emelec?

- Nunca hablamos de que juegue, pero quería que vaya a la universidad y por este motivo eran las peleas con mi padre Rodrigo, quien me llevaba a jugar fuera de Guayaquil y, a veces, perdía clases. No quiero imaginar qué habría pasado, en realidad mi abuelito era un fanático a muerte de Emelec.

- ¿El entrenador Rondelli qué le ha dicho?

- Que esté tranquilo, ya que haremos un gran año. Él sabe lo que puedo aportar al equipo. En la pretemporada conversamos lo que desea en el equipo.

- ¿Qué tal jugar en el Capwell?

Tengo varias anécdotas. Cuando era pequeño y estaba en las menores de Barcelona, a mi tío Alwin no le gustaba que esté en el equipo amarillo y me llevaba los fines de semana para ver jugar a Emelec al Capwell, para que me haga emelecista. Escuchaba a los hinchas gritar de emoción cerca de la cancha. Ahora estaré dentro y sé que los fanáticos nunca te abandonan.

- ¿Y ahora en los Clásicos qué pasará con la familia?

Seguro que será una fiesta. La familia en el tema fútbol siempre ha estado dividida, pero habrá un motivo más para poder disfrutar de estos increíbles eventos.

- Le toca escuchar los pedidos de los emelecistas.

- Algunos ya me han dicho: “Chavito, la vecindad azul quiere el título, nada más”. Hay que trabajar para eso, es una fanaticada que se lo merece, porque siempre apoya en los partidos a sus jugadores.