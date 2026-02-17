Benfica vs Real Madrid: cómo ver EN VIVO, horario y alineaciones | Champions League

El equipo de Álvaro Arbeloa visita a Benfica con Mbappé y Vinícius como estandartes ofensivos

Real Madrid va por la clasificación a los octavos de Champions League 2025-26.

Real Madrid busca dar un paso firme hacia los octavos de final de la Champions League 2025-26. El conjunto merengue afronta el partido de ida del repechaje frente a Benfica con la misión de conseguir una victoria que le permita encaminar la clasificación y definir la serie con tranquilidad en casa.

(Te invito a leer: Dónde ver EN VIVO, hora y alineaciones de Mónaco vs PSG por Champions League 2025-26)

El compromiso está programado para este martes 17 de febrero de 2026, desde las 15:00 (hora de Ecuador), y tendrá como escenario el Estádio da Luz, en Lisboa.

Real Madrid y sus bajas sensibles para el duelo ante Benfica

Bajo la dirección técnica de Álvaro Arbeloa, Real Madrid apostará por su tridente ofensivo estelar. Kylian Mbappé y Vinícius Júnior comandarán el ataque, acompañados por la potencia y despliegue de Federico Valverde en el mediocampo.

Vinícius Júnior será titular en Real Madrid. EFE

Sin embargo, no todo son buenas noticias: Jude Bellingham, Rodrygo y Éder Militão no estarán disponibles por lesión, mientras que Raúl Asencio es baja por expulsión.

Floyd Mayweather vs Mike Tyson: el regreso que todos esperaban Leer más

La alineación de Real Madrid: Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen y Carreras; Tchouaméni, Camavinga y Valverde; Guler, Vinícius y Mbappé.

Por su parte, Benfica, dirigido por el experimentado José Mourinho, buscará hacerse fuerte en casa. El conjunto portugués contará con figuras como Vangelis Pavlidis, Rafa Silva y Gianluca Prestiani para intentar golpear primero en la serie.

La alineación de Benfica: Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi y Dahl; Barreiro, Aursnes, Rafa, Prestiani y Schjelderup; y Pavlidis.

El partido de vuelta en el Santiago Bernabéu

El duelo de vuelta entre Real Madrid y Benfica se disputará el miércoles 25 de febrero de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu, donde se definirá el clasificado.

El ganador de esta llave se medirá en octavos de final ante Sporting Lisboa o Manchester City, ya instalados en la siguiente fase.

Dónde ver EN VIVO el Benfica vs Real Madrid por Champions League

En Ecuador, el enfrentamiento entre Benfica y Real Madrid será transmitido EN VIVO por ESPN y la plataforma digital Disney+ Premium.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!