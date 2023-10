Bella Paredes escribe su propia historia

El presente de la halterofilia femenina en Ecuador nunca tuvo tanto reconocimiento internacional. Eso lo confirma Bella Paredes cuando pisa una plataforma; en el pasado Mundial Absoluto de Levantamiento de Pesas, en Arabia Saudí, no fue la excepción.

Nacida hace 21 años en Babahoyo, provincia de Los Ríos, la joven pesista volvió a mostrar porqué es considerada uno de los prospectos con mayor proyección de este deporte. Su medalla de bronce, en la competición desarrollada en Riad, entre el 4 al 17 de septiembre, así lo mostró.

Entrenando en el coliseo de halterofilia de Fedeguayas, Paredes le cuenta a EXPRESO que a pesar de subirse al podio en la cita máxima no quedó satisfecha con su rendimiento. Y es que a la hora de hablar de referentes nacionales, tiene la idea clara: Neisi Dajomes y Tamara Salazar, sus compañeras y medallistas olímpicas en Tokio 2020+1, de quienes aprende, pero a la vez identifica qué debe mejorar para hacer “cosas grandes en el deporte”, ya que se encuentra empecinada en marcar su “propio camino”.

“Son mis amigas, las admiro, son grandes referentes, pero quiero hacer mi propia historia para darle más de gloria a Ecuador”, precisa tajante, pero con un brillo especial en los ojos.

Mientras le baja el volumen al resonante parlante a ritmo de música urbana y salsa choke con el que entrena, Bella se deja ver como una chica de su edad. Le gusta siempre estar bien arreglada, usa maquillaje y le encanta la música. Ella suele ser la Dj durante las prácticas.

Bella (d) con el tercer lugar del Campeonato Mundial Absoluto de Pesas, en septiembre pasado.

cortesía

Actualmente la también campeona del Mundial Juvenil de 2022 trabaja a las órdenes de su entrenador Modesto Sánchez.

El día de esta entrevista lucía agotada. Volvía al ruedo tras una semana alejada de la actividad después de ganar el bronce en el Mundial Absoluto, pero nunca perdió el buen humor y la disposición de conversar.

“Luego de llegar de Arabia dije que estaba feliz por el bronce, pero no satisfecha. Este año di un extra y me quedé con la sensación de que lo pude hacer mejor. Estoy contenta por la gente que me apoyó. El ecuatoriano es increíble cuando uno sale de viaje. El mínimo esfuerzo que hagas lo celebran y estoy agradecida con mi entrenador y cuerpo técnico, por ello”, precisa Paredes.

Con un total de 240 kg, Bella completó el podio de la categoría de los 76 kg que lideró la egipcia Sara Ahmed (246 kg) y la colombiana Hellen Escobar (242 kg), con el primer y segundo lugar respectivamente.

“Hice 105 kg en arranque y 135 kg en envión. Yo esperaba hacer más de 110 kg de arranque y de ahí unos 137 kg en envión. El arranque es mi fuerte, pero la realidad me dio en la cara”, analiza sobre su última competencia internacional del 2023, año al que ya califica como “duro”.

“Tuve altas y bajas, pero este año lidiaba con el hecho que siempre he trabajado lo justo, así que me dediqué a darle un extra... de que si debía hacer tres repeticiones, hacía cuatro. Traté de hacer más de físico porque lo acepto: soy un poquito floja”, señala.

Consultada de qué le falta para estar a la altura de Neisi y Tamara, Bella confiesa sin dudar: “disciplina, responsabilidad y concentración”. “Soy muy distraída e hiperactiva, creo que puedo hablar de 50 temas en un solo momento y ninguno lo termino”, resalta riendo.

“En el deporte tengo muchos referentes y conozco historias de superación muy buenas. Yo quiero llegar a algo grande. No puedo decir que será igual que Neisi. Quiero marcar mi propio camino”, añade enfática.

A nivel internacional, Bella sigue de cerca la carrera de Lydia Valentín, la primera mujer española en ganar un oro olímpico en levantamiento de pesas, y quien anunció su retiro el pasado 21 de septiembre. Quisiera llegar a ese nivel de competencia.

Cuestionada por la rudeza de las pesas y siempre estar bien maquillada y arreglada, Bella recalca que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ama su feminidad y más bien dice que halteristas como ella, Neisi, Tamara o Anggie Palacios, tienen el poder de proyectar una nueva imagen de la halterofilia.

“No por ser levantadoras de pesas tenemos que perder nuestra parte femenina. Este deporte es muy tosco, sí. Pero no tenemos porqué perder nuestra esencia de mujeres. De pintarte las uñas, arreglarte, maquillarte… Es bueno que conozcan que la mujer también es fuerte”, aclara.

Pese a nacer en Babahoyo, Bella reside en Guayaquil desde los 3 años y practica deportes desde que tiene uso de razón por influencia de su tía y primos. Fue gimnasta hasta los 13 años y de ahí cambió hacia a las pesas, disciplina en la que Guayas se hace fuerte de a poco.

“Ahora no solo salen deportistas del Guayas, sino de Carchi, El Oro, Tungurahua, que antes no pasaba. Creo que es por la búsqueda exhaustiva de los entrenadores. Ahora se ponen a buscar en colegios, en sedes, en cantones y Guayas siempre tuvo eso”, dice.

Ante de que termine el año Bella estará presente en el próximo Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas que se disputará en diciembre. “Es importante para mí porque voy a levantar para mi provincia”, cierra.

