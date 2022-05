Barras bravas, una enfermedad sin cura

Muerte de hinchas inocentes, infraestructuras destrozadas, robos, drogas, alcohol, luchas, excesos. Esto es lo que ha dejado con el pasar de los años las barras bravas de los clubes a nivel nacional. Más allá del color que fuere, ese discurso de que su existencia se justifica porque son los fanáticos incondicionales, cada vez, dista más de la realidad. Pero lo certero, es que jamás se han contemplado medidas radicales y perpetuas para estos.

Barcelona toma medidas luego de los incidentes en el estadio Monumental Leer más

Esta vez los actos violentos se dieron en el estadio de Barcelona Sporting Club, pero suceden en la General de la Avenida Quito del Capwell con la Boca del Pozo y también en la General del Rodrigo Paz Delgado, con la Muerte Blanca. Las barras bravas más violentas que tiene el país.

Hinchas de Emelec se pelearon en la General de la Av. Quito en el duelo ante Mushuc Runa. Christian Vásconez / Expreso

“Mientras los clubes, que son responsables de la programación, no hacen el levantamiento de los hinchas va a ser complicado (erradicar a los violentos). En las conversaciones que tienen dirigentes con los barras, llegan a acuerdos y no los logran identificar. Así va a ser difícil, no imposible, seguir una acción legal contra una persona de intolerancia o violencia en los estadios”, explicó David Baquerizo, experto en materia de seguridad en los estadios.

Él menciona que es clave identificar estos integrantes que fomentan la violencia y prohibirles el ingreso, como se hace en otros países. “Tu si haces una fiesta, sabes quien va a tu casa, si entra alguien que no conoces, no entra, eso debe pasar acá. Se tiene que identificar a todos los hinchas, no solo los de las barras bravas”.

Barcelona ha comunicado que ayudará a la Fiscalía con las investigaciones, sin embargo, en el informe, no habla de la barra brava como tal.

La barra brava de Liga de Quito también ha generado algunos incidentes. Archivo / Expreso

Rafael Verduga, vicepresidente financiero de Barcelona explicó a EXPRESO que “luego de lo sucedido nos reunimos los de la directiva e íbamos a clausurar la General Sur (donde va la Sur Oscura), pero ya luego vino la sanción a todo el estadio. A la par se están chequeando vídeos, para identificar a los violentos y en caso de que haya socios involucrados se los va a sancionar con el ingreso futuro al estadio”.

Por otro lado, Verduga manifestó que esperan, en un futuro, implementar medios tecnológicos, para vetar a los que incitan la violencia.

Estamos estudiando implementar un sistema de reconocimiento facial, para evitar el ingreso de personas violentas. Rafael Verduga, dirigente de Barcelona

“Estamos estudiando implementar un sistema de reconocimiento facial, para evitar el ingreso de personas que hayan generado actos violentos”, finalizó.

El sólido sustento tricolor por Byron Castillo Leer más

En Emelec, Nassib Neme siempre se ha mantenido al margen de esto y no han tomado correctivos, aunque siempre ha aceptado las sanciones que le impone LigaPro cuando, en el Capwell, se suscitan hechos violentos.

“Para nosotros no existen barras, existen espectadores. No sabemos quienes son, ni a quienes representan. Como club reconocemos a los socios 14.000, pero no reconocemos barras de ningún tipo”, dijo el presidente azul en 2018.

José Francisco Cevallos, quien presidía a Barcelona en 2017, luego de una trifulca -esa temporada- que dejó varios heridos, vetó a la Sur Oscura de la localidad. Sin embargo, luego de un tiempo, ese mismo año, volvieron las filas de la barra y retomaron su sitio en el Monumental.