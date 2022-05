La decisión judicial que ordenó la emisión de la partida de nacimiento en la que consta que el futbolista Byron Castillo es ecuatoriano, es suficiente sustento para que Ecuafútbol defienda su postura en la FIFA y esta le dé la razón en el expediente que fue abierto por el ente regidor del balompié mundial, a raíz del pedido de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), que acusa al lateral de adulteración de documentos, aduciendo que tiene nacionalidad colombiana.

En eso coincidieron juristas deportivos extranjeros consultados por EXPRESO sobre el tema. Dos de ellos han dejado claro que la FIFA no determina nacionalidades, sino que se rige a los documentos oficiales de los Estados.

Es así como el jurista deportivo peruano Juan Baldovino considera que es “muy difícil” que Chile logre su objetivo de que el órgano mundial le dé la razón en su reclamo.

Al existir un documento oficial emitido por el Gobierno ecuatoriano certificando la nacionalidad de Castillo, poco puede hacer Chile.

Juan Baldovino, jurista peruano

Según el experto, “la FIFA, al revisar el expediente y ver los documentos oficiales del Gobierno ecuatoriano que sustentan la posición ecuatoriana, no va a poder discutirlo porque no es competencia de FIFA determinar si este documento es falso o verdadero”.

El abogado acota que la FIFA no puede interferir en la decisión de una corte nacional. “Si hay un pronunciamiento de un órgano judicial competente del país sobre ese tema, la FIFA no puede pronunciarse porque estaría interfiriendo en asuntos internos de un país, y así como la FIFA exige a los gobiernos que no interfieran en el ámbito del fútbol, la FIFA también respeta mucho ese tema y no se mete a cuestionar la decisión de un tribunal de justicia de Ecuador”, sostiene Baldovino.

Con el profesional peruano concuerda el jurista deportivo argentino Daniel Crespo, quien argumenta que la nacionalidad de las personas las determina un Estado y no una federación.

“El caso de Byron Castillo tuvo la decisión judicial de que es ecuatoriano, lo tramitó judicialmente y fue decidido por los tribunales ecuatorianos. El jugador, si juega por la selección del país, es porque es ecuatoriano”, dice Crespo de forma enfática.

El jugador Byron Castillo fue declarado ecuatoriano por el Poder Judicial de Ecuador, no por una federación.

Daniel Crespo, jurista argentino

Por su parte, la jurista deportiva colombiana Pamela Páez dice que sería bastante apresurado hablar de una sanción a Ecuador por el caso de Castillo, debido a que antes hace falta el debido proceso y Chile tendría que comprobar dos cosas: primero, “que hay un documento veraz, válido, expedido por la Procuraduría de Colombia, en el Municipio de Tumaco, que diga que esta persona nació en Colombia; y segundo, tiene que desestimar un documento público expedido por el Registro Civil ecuatoriano en General Villamil, porque este jugador tiene identificación y documentación ecuatoriana”, manifestó la experta.