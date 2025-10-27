Barracas Central vs. Boca Juniors: Duelo clave por el Clausura, hora y dónde ver

Boca Juniors busca sumar de a tres para meterse entre los ocho primeros de la clasificación.

El Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol Argentino se pone al rojo vivo con el partido pendiente entre Barracas Central y Boca Juniors. Este choque, correspondiente a la fecha 12, será crucial para las aspiraciones de ambos equipos, tanto en la clasificación a playoffs como en la vital Tabla Anual.

Boca quiere dar la sorpresa en el Claudio 'Chiqui' Tapia

El Xeneize se medirá a Barracas Central en condición de visitante con la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos. Una victoria no solo lo catapultaría a zona de octavos de final del Torneo Clausura (podría escalar hasta el tercer puesto en la Zona A), sino que también es fundamental para la Tabla Anual. Con 50 puntos, actualmente en el quinto lugar, un triunfo devolvería a Boca al segundo puesto, acercándolo a un cupo directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Claudio Úbeda, DT xeneize. cortesía

El DT Claudio Úbeda afronta un cambio obligado: la lesión de Rodrigo Battaglia será cubierta por Milton Delgado. Además, Williams Alarcón entraría por Brian Aguirre en el mediocampo. La baja sensible es la del uruguayo Edinson Cavani, quien sigue fuera por lesión.

Barracas Central: romper la mala racha y acercarse a la Sudamericana

El Guapo, dirigido por Rubén Darío Insúa, no atraviesa su mejor momento, acumulando una derrota y cuatro empates consecutivos. A pesar de la racha negativa, el equipo se encuentra séptimo en la Zona A del Clausura y también busca la victoria para mantenerse en zona de playoffs.

En la Tabla Anual, Barracas Central es décimo y está a solo un punto de acceder a la zona que reparte un lugar en la Copa Sudamericana, un logro histórico que el club busca alcanzar por primera vez.

Detalles del Partido: Hora y Dónde Ver Barracas - Boca

Hora (Ecuador) 14:00

Televisión (TV) ESPN Premium

Estadio Claudio "Chiqui" Tapia

Árbitro Nicolás Lamolina

