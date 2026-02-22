Barcelona vs Levante EN VIVO: alineaciones y dónde ver el juego por LaLiga 2025-26

Los dirigidos por Hansi Flick buscan tres puntos ante Levante tras la caída del Real Madrid frente a Osasuna en esta jornada

El FC Barcelona está obligado a ganar este domingo 22 de febrero de 2026 cuando reciba a Levante UD por la fecha 25 de LaLiga 2025-26. El compromiso se disputará desde las 10:15 (hora de Ecuador) en el estadio Spotify Camp Nou y puede marcar un giro en la lucha por el liderato.

Así llega el Barcelona de Hansi Flick

Los Culés, dirigidos por el técnico alemán Hansi Flick, ocupan el segundo puesto de la tabla con 58 puntos, a solo dos unidades del líder, el Real Madrid.

(Te invito a leer: Estrada y Corozo despiertan ilusión en Liga de Quito)

El conjunto merengue tropezó en esta jornada tras caer 2-1 ante Osasuna, resultado que abre la puerta para que el Barça recupere la cima si suma de a tres en casa.

Lamine Yamal (d) será la principal carta en la ofensiva de FC Barcelona. CORTESIA

Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal, las cartas ofensivas

Para este duelo clave, el Barcelona contará con sus principales figuras en ataque: Raphinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal, piezas determinantes en el esquema ofensivo.

Universidad Católica desacata orden de LigaPro y se presenta a juego contra Emelec Leer más

Levante lucha por salir del descenso

Enfrente estará un Levante dirigido por Luís Castro, que marcha en la casilla 19 con 18 puntos, en zona de descenso. El equipo granota apostará por el talento de Iván Romero y Kareem Tunde para dar la sorpresa.

¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs Levante en Ecuador?

En Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO por ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

Formación de Barcelona vs Levante

EN VIVO Barcelona vs Levante

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!