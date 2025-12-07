Barcelona vs Católica EN VIVO: puntos, tabla y lo que define el partido en Guayaquil

Los toreros recuperan a Joao Rojas para un duelo clave ante Católica, en una jornada donde cada punto define sus aspiraciones

Barcelona vuelve a su casa, vuelve a su fe. Esta tarde de domingo 7 de diciembre, desde las 16:30, el Monumental se transformará en ese santuario que suele despertar a los amarillos cuando más falta hace. Llega Universidad Católica, un rival que nunca regala nada y que aparece en el calendario como ese obstáculo que separa a Barcelona del sueño de seguir con vida en el hexagonal final y poder ganar el segundo lugar que da el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los toreros pisan la fecha 7 con 63 puntos, aferrados a la matemática y a la fe. Si ganan hoy, subirán a 66 y quedarán con dos duelos para cerrar el camino: en la fecha 9 ante Orense, en el mismo Monumental, y luego, en la última jornada, visitando al campeón 2025, Independiente del Valle. No hay respiro. No hay margen. Este Barcelona está obligado a mirar su propio partido… y también el de otros.

Porque al frente aparece un fantasma blanco: Liga de Quito, que tiene los mismos 63 puntos, pero con tres partidos por disputar. Primero Libertad, luego esta misma Católica y, como plato fuerte, el diferido ante el campeón Independiente del Valle, programado para el 10 de diciembre. Es decir, Barcelona necesita más que goles: necesita que la gloria también tenga un poco de suerte.

La verdad es simple y dolorosa: Barcelona no depende de sí mismo. Pero mientras haya calendario, habrá esperanza. El Monumental lo sabe. Lo siente. Lo grita. Ganar hoy es mandamiento, obligación, supervivencia. Después, mirar de reojo lo que haga Liga de Quito y resistir hasta el final del hexagonal, como ese boxeador que se niega a caer aunque las cuerdas le corten la espalda.

En medio de la tensión aparece una luz: Joao Rojas está de regreso. Ismael Rescalvo lo recupera justo cuando la ofensiva canaria necesitaba un socio, un revulsivo, una chispa. Rojas vuelve con ese impulso eléctrico que lo caracteriza, listo para romper líneas y levantar al equipo cuando la ansiedad amenace con encadenarlos al suelo.

