La final de LigaPro tendrá un duelo especial en la portería. Javier Burrai (Barcelona) y Hernán Galíndez (Aucas) llegan a este duelo tras una temporada consagratoria.

El arquero canario tiene mayor regularidad. Durante el año atajó en 28 de los 30 partidos disputados. Eso también influye en sus números, ya que recibió 29 goles. Es decir, permite 0,96 tantos por encuentro.

Su valía en el arco amarillo se extiende en otros valores. Por ejemplo, en los 2.520 minutos que disputó hizo 82 atajadas y 21 atrapadas. Eso le ubica en la quinta posición de las porterías menos vencidas en este año.

Mientras, Galíndez llegó a mitad de temporada, por lo que apenas ha jugado en 11 compromisos. En ellos sumó 970 minutos en el campo de juego y le anotaron seis goles.

Galíndez también ha tenido influencia directa en los resultados. Ha realizado 28 atajadas y 12 atrapadas.

Antes de su llegada, el dueño de la portería era Damián Frascarelli. Sus números señalan que tapó en 19 partidos y recibió 19 goles. Hizo 64 atajadas y 5 atrapadas. Entre Galíndez y Frascarelli ostentan el arco menos vencido en toda la temporada.

Estos datos marcan que las porterías estarán garantizadas por futbolistas que han tenido un crecimiento constante y que ahora están en plena madurez. Burrai ya ha sido campeón nacional, en tanto que Galíndez busca su primera vuelta olímpica. En sus manos estará gran parte de la final.

BURRAI: "ESTOY MÁS APLOMADO QUE EN LA CAMPAÑA 2020"

Javier Burrai lo tiene claro. Para él, lo único que dejará una satisfacción total es conseguir el título. Después de todo esa es la manera que encuentra para devolver el cariño que ha recibido desde que llegó al país y, sobre todo, a Barcelona.

“Voy cuatro años y medio en el país y estoy agradecido con los clubes que me abrieron la puerta. De esos, ya llevo casi tres años en Barcelona, un club hermoso, donde siempre es difícil estar a la altura. He cumplido y eso me reconforta, pero uno quiere más, quiere logros y vamos por eso dentro de poco (la final de LigaPro)”, dijo Burrai en un breve paso por Quito.

Para el golero, de 32 años, el duelo con Aucas tendrá diferencias, con relación al vivido con Liga de Quito, hace dos años. “La final hay que disfrutarla como en 2020. Claro, había un contexto distinto. Esa vez ganamos la segunda etapa y en un año de pandemia. Esta vez ganamos la primera fase y con la vida algo normal. Esperamos que nos vaya bien, nos estamos preparando para eso”.

En lo personal también encuentra otros escenarios. La vuelta olímpica contra Liga de Quito se dio en su primera temporada como jugador torero. “Siento que este año estoy un poco más aplomado en el club que en 2020, cuando era mi primera campaña y tenía una lupa gigante encima por mi rendimiento. Bueno, en Barcelona siempre hay una lupa gigante, pero ya está mejor asimilada. Estoy contento, quedan días de preparación y queremos darle una alegría más al club”.

Burrai insiste en que está en deuda con la hinchada. “Estoy agradecido con la gente. A veces es demasiado el cariño que me dan, nunca imaginé vivir algo así. Me han pasado muchas cosas en lo personal y deportivo. La gente lo reconoce y por eso se acerca, trato de ser respetuoso en la calle ante el saludo, pero hay que ser directos, la gente quiere devolución en la cancha, no quiere un gracias, quiere resultados”.

Por ahora, el golero torero está enfocado en la final, pero también espera con ansias la carta de nacionalización. Él quiere ser ecuatoriano y jugar con esa cédula el próximo año.

Javier Burrai y Damián Frascarelli coincidieron en un evento en Quito HENRY LAPO

GALÍNDEZ: "ES MI PRIMERA FINAL EN ONCE AÑOS"

Hernán Galíndez juega en Ecuador desde 2012. Salvo los seis meses que estuvo en la Universidad de Chile siempre fue uno de los más destacados defendiendo a Universidad Católica de Quito, pero sin rematar la temporada. Ahora, en su primera aventura con Aucas, vivirá una final.

“Hace unos meses era difícil imaginarme un presente así (la estaba pasando mal en Chile), pero ahora estoy muy feliz por todo esto. No es fácil llegar a una final. Llevo once años en Ecuador y es mi primera vez. En el fútbol son más los golpes que las alegrías y por eso ahora solo queda disfrutarlo”.

Para Galíndez, lo más importante fue poner el grupo por encima de intereses personales. “Eso pasó inclusive en el arco. Remamos para el mismo lado”, explicó, agradeciendo el apoyo que tuvo de Damián Frascarelli, quien era el golero titular hasta su llegada.

Al respecto, el mismo Frascarelli resaltó que siempre empujaron para el mismo objetivo. Después de todo, indicó, fue mano del entrenador César Farías. “Nos dio participación a todos. Nos dio importancia. Algunos entrenadores dicen que es recomendable tener mejor al suplente que al titular, pero en este club no hubo ni titulares, ni suplentes. A lo largo del torneo rotamos y eso nos levantó el nivel a todos. Nadie sabía quién iba a jugar hasta cerca del fin de semana y por eso estábamos siempre listos”.

Sobre la final, Frascarelli cree que serán duelos parejos. “Ahorita no importa mucho el momento en el que llega cada equipo. En una final no hay favoritos. Eso sí, nos sentimos anímicamente muy bien, vamos invictos 20 partidos. Esa cifra para nosotros no es una carga, al contrario, es motivación porque nos recuerda que podemos”.

Sobre la preparación para ese duelo, Frascarelli dice que simplemente deben seguir en su línea de trabajo. Él ya tiene experiencia, con vueltas olímpicas en su Uruguay natal. “No nos queremos volver locos antes de la final. Seguiremos enfocados haciendo lo que hicimos durante el campeonato. En los 180 minutos que faltan daremos el máximo. Nada menos”.

