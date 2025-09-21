Barcelona SC venció a Deportivo Cuenca y acecha al líder Independiente del Valle

El Ídolo del Astillero recortó distancia con el líder Independiente del Valle

Xavier Arreaga celebra el gol del triunfo de Barcelona SC ante Deportivo Cuenca por la LigaPro 2025

Barcelona SC logró un valioso triunfo en la fecha 29 de la LigaPro 2025, al imponerse 1-0 a Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Con este resultado, el Ídolo del Astillero aseguró el segundo lugar en la tabla de posiciones y recortó distancia con el líder, Independiente del Valle.

El equipo dirigido por Ismael Rescalvo impuso su estilo desde el arranque del compromiso, aplicando presión alta y circulación rápida del balón, lo que dificultó cualquier intento del Expreso Austral por asentarse en el campo.

Te invitamos a leer | Kendry Páez, su primer gol en la Ligue 1 con el Estrasburgo (video)

La clave en el funcionamiento táctico de los amarillos estuvo en el mediocampo, donde Leonai Souza fue figura indiscutida.

El volante brasileño fue fundamental en el equilibrio del equipo, conectando la línea de volantes, integrada por Jean Montaño y Jhonny Quiñónez, con el tridente ofensivo compuesto por Miguel Parrales, Joaquín Valiente y Janner Corozo.

Souza no solo aportó en la recuperación, sino que también fue el generador de transiciones rápidas hacia el ataque.

Barcelona SC sumó tres puntos vitales en el estadio Alejandro Serrano Aguilar API

El gol de Xavier Arreaga que definió el partido

El único tanto del compromiso llegó al minuto 20. Valiente ejecutó un tiro libre desde el sector izquierdo que encontró la cabeza del defensor Xavier Arreaga, quien anticipó a Luis Gustavino y venció al arquero Brian Bustos para firmar el 1-0 definitivo.

Pese al intento del técnico Norberto Araujo por adelantar sus líneas y buscar el empate, los volantes amarillos neutralizaron los avances del equipo local.

Fútbol ecuatoriano en tensión: el 21 de septiembre se define el camino al hexagonal Leer más

Ni Alejandro Tobar ni Lucas Mancinelli lograron habilitar con claridad a Nicolás Leguizamón, quien fue contenido por la férrea defensa liderada por Gastón Campi y el propio Arreaga.

El atajadón de Campi salvó el empate para Barcelona

La ocasión más clara para Deportivo Cuenca llegó al minuto 65, cuando Jorge Ordóñez quedó mano a mano con Ignacio De Arruabarrena, lo eludió y se quedó solo frente al arco vacío. Sin embargo, cuando parecía que llegaba el empate, apareció de forma providencial Campi para desviar el balón al tiro de esquina.

Con esta importante victoria, Barcelona aseguró la segunda posición en la tabla, sumó 53 puntos y quedó a 10 del líder Independiente del Valle (63), puntos que tendrá que recortar en el hexagonal final si quiere levantar el título del torneo nacional.

Deportivo Cuenca, por su parte, mantiene sus 46 unidades, pero deberá sellar su pase al hexagonal final en la última jornada de la fase inicial, en la que visitará al ya clasificado Universidad Católica.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!