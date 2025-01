Barcelona SC y la Noche Amarilla: La excusa perfecta para volver a Ecuador

Los hinchas de Barcelona disfrutarán el 1 de febrero del 2025, desde las 16:00, en el estadio Monumental de la tradicional Noche Amarilla, que tiene un tinte especial por el centenario del club.

Los hinchas cuentan las horas para ver a las ‘caras nuevas’ del Ídolo, comandadas por Felipe Caicedo, luciendo los uniformes para este año.

La presencia del exfutbolista español Charles Puyol es otro de los atractivos de una fiesta que tendrá su gran cierre con una nueva edición del Clásico del Astillero ante Emelec.

Un hincha diferente que sigue a su equipos

Para Anthony Richards, un hincha amarillo que reside en Nueva Jersey, Estados Unidos desde el 2000, la Noche Amarilla es como si fuera Navidad o su cumpleaños porque se ‘autoregala’ el mejor premio del año: llegar a Ecuador e ir al estadio Monumental.

Es uno de los aficionados amarillos que reside fuera del país con más Noches Amarillas a las que ha asistido. Hace pocas horas arribó a Guayaquil para cumplir con su equipo.

Su récord es seis Tardes Amarillas, cuando el show no era a lo grande, y desde el 2016, solo ha faltado a dos Noches Amarillas.

En el 2021 fue sin público debido a la pandemia del Covid-19, y en el 2024, por los temas de seguridad, no se la hizo en Guayaquil, pero sí disfrutó de la Tarde Amarilla en Nueva Jersey, donde vive.

Tiene 51 años y su familia al inicio creía que le “faltaba madurez” para dejar de gastar en los viajes, pero se dieron cuenta de que el amor al Ídolo es más grande que todo.

“Para la Noche Amarilla del 2021 tenía todo listo, pero cuando dijeron que era sin público, todo cambió, no lo podía creer. Me quedé en Estados Unidos”, dice. Agrega que ese año tuvo una doble tristeza ya que dos meses después, su madre, Gardenia González, fallecía.

Y en el 2024, cuando todo estaba listo para venir a Quito, le tocó quedarse en Nueva Jersey y disfrutar de la primera Tarde Amarilla.

No le gusta hablar de gastos, dice que cuando se ama, “los valores son secundarios”, y que muchas veces le ha tocado llegar el mismo día del partido e irse después. En otras ocasiones le gusta mover los días de vacaciones para poder estar más tiempo.

SU AMOR POR BARCELONA ES GIGANTE

Dice que solo la gente que ama al equipo lo entiende, que muchos no comprenden que viene solo por su Barcelona. “Cuando me fui en el 2000, sufrí porque me gustaba ir al estadio cada 15 días en Guayaquil. Pero gracias a Dios, ya son 14 veces que vengo por la fiesta de Barcelona. Primero eran las tardes, pero todo cambió en el 2016, cuando se estrenó la Noche Amarilla con Ronaldinho, fue una locura, creo que esa noche nos enamoramos de estas fiestas”.

A veces los gastos son ‘cariñosos’ por los boletos, pero apenas el equipo hace oficial la fecha, comienza la búsqueda de pasajes. “Es algo de locura, a finales de diciembre y comienzos de enero estoy que reviso diario EXPRESO y apenas publican la fecha de la Noche Amarilla comienza la búsqueda de los pasajes”, detalla.

“Algunas veces ha tocado comprar a precios altos, pero son los regalos que uno se da, y es por Barcelona”, expresa Anthony, que no le gusta hablar de costos.

Tiene todas las camisetas de las Noches Amarillas y dice que para él, recién enero es Navidad, por los regalos que se da. Es socio amarillo y dice que en este año, unir el Clásico del Astillero con el ritmo del cantante Nicky Jam ha sido lo mejor.

“Ya sueño con todo el flow de Nicky Jam, ¿te imaginas el sonido en el Monumental? Estos son los motivos por los que también se da gracias a Dios”, manifiesta.

Sobre el plantel que se ha formado dice que refleja un compromiso con Segundo Castillo, que les imparte confianza, y si el equipo comienza a remar para un solo lado, estarán en la recta de volver a ser campeón.

Richard expresa que en el fútbol, la pasión por el Ídolo ni la Tricolor ha podido ocuparlo. Está de regreso y deberá llevarles camisetas de los 100 años a sus amigos ‘gringos’ que saben que en Ecuador tiene un amor tan fuerte que se llama Barcelona.

