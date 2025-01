Kendry Páez responde a las críticas tras perder ante Brasil: esto fue lo que dijo

Kendry Páez, el prometedor futbolista ecuatoriano de 17 años, ha sido una de las figuras destacadas de la selección Sub-20 de Ecuador en el Sudamericano que se lleva a cabo en Valencia, Venezuela.

El talentoso mediocampista ha estado presente en los tres encuentros disputados por la Tri frente a Bolivia, Colombia y Brasil.

Kendry Páez (c) se toma el rostro e la derrota de la Tri contra Colombia Juan Carlos Hernández / EFE

En sus redes sociales Kendry Páez subió dos estados

En el partido contra Brasil, Kendry tuvo la oportunidad de convertir un penal, el cual ejecutó con seguridad y precisión, para un marcador final de 3-2.

Páez ha sido blanco de críticas en redes sociales, pero el joven talento no ha permanecido en silencio. A través de su cuenta de Facebook, ha compartido dos publicaciones en las que expresó su sentir y defendió su postura.

Esto fue lo que expresó Kendry Páez: "Estoy orgulloso de quién soy, porque a pesar de los desafíos que la vida me ha puesto, nunca me he rendido", acompañado de un emoji de manos en oración.

Luego, compartió una reflexión: "Siempre he encontrado la fuerza y el coraje para no rendirme, para seguir adelante con dignidad y una sonrisa". Y, finalmente, añadió una frase inspiradora: "Las caídas de la vida te sirven para ser más fuerte y seguir progresando".

Con tan solo 17 años, Kendry Páez ha participado en importantes torneos con la selección ecuatoriana, incluyendo el Sudamericano Sub-17 y Sub-20, la Copa América, las Eliminatorias al Mundial 2026 y el Mundial Sub-20. Páez y Ecuador, jugará su último partido del Sudamericano sub 20, el 1 de febrero ante Argentina.

