Cena Amarilla: El sacrificio de los hinchas del Barcelona SC por una noche mágica

La Cena Amarilla del Barcelona, que se festeja un día antes de la Noche Amarilla, se ha convertido en un evento al que hinchas y socios del equipo hacen lo imposible por asistir.

Noche Amarilla en Guayaquil: ¿Dónde ver en partido de Barcelona SC vs Emelec? Leer más

Y es que la exclusividad de compartir una merienda con jugadores, glorias, dirigentes y la estrella invitada son recuerdos que atesoran los socios Hugo Mollocana y Edwin Chango.

Hugo, fundador de la barra Sur Oscura de El Coca, en el oriente ecuatoriano, relata a EXPRESO que estuvo cuatro meses alejado de su familia, trabajando en la extracción de petróleo, para poder conseguir los boletos y viajar.

(Le puede interesar: Emelec: Cristian Nasuti regresa al club, ¿qué rol desempeñará en el equipo?)

“Me ha tocado trabajar cuatro meses sin vacaciones. De decirles a mis dos hijos que me den la oportunidad de no verlos porque el trabajo petrolero es tan duro y nos dan poco descanso”, afirma.

El socio vive y trabaja en El Coca, provincia de Orellana, pero sus hijos residen en el cantón Salcedo, de Cotopaxi. Los tiene bajo el cuidado de su madre porque su esposa, Diana Chávez, falleció en un accidente de tránsito en 2022.

Mollocana es el fundador de la barra Sur Oscura El Coca. CORTESIA

A pesar de la distancia, Hugo asegura que, aunque su amor por sus hijos es inmenso, su pasión por el Ídolo del Astillero es igualmente grande.

En Cenas Amarillas recuerda haber visto a estrellas mundiales como Diego Forlán (2017), Andrea Pirlo (2019) y su última experiencia fue con Sergio ‘Kun’ Agüero (2023).

Hincha de Barcelona SC: Funeral con ataúd amarillo, cura torero y la Sur Oscura Leer más

Aunque lamenta no haber logrado una foto con este último por la alta demanda de los socios que le pedían una instantánea a la leyenda del Manchester City, Hugo destaca que el ambiente en estos eventos es “emocionante” y está lleno de “adrenalina”.

“Es muy emocionante compartir con los jugadores. Hay unos que realmente son dignos de sacarse el sombrero porque son tan sencillos. Tengo firmas de Damián ‘Kitu’ Díaz, Javier Burrai, Leonai Souza y Gabriel ‘Loco’ Cortez”, agrega.

A Hugo ya le fueron aprobadas sus vacaciones y la mañana del viernes 31 de enero, tenía previsto llegar a Guayaquil. Después de un viaje de 13 horas en bus, recogerá sus entradas para la Cena y Noche Amarilla, y luego se dirigirá al Museo de Barcelona.

En la tarde, disfrutará de un almuerzo en un restaurante de pollos a la brasa y, por la noche, se reunirá con líderes barristas de otras ciudades como Latacunga y Quevedo.

Foto con su ídolo de la infancia: Carlos Tévez

Edwin Chango Barcelona sc CORTESIA

Noche Amarilla: Ronaldinho, una fiesta difícil de superar para Barcelona SC Leer más

Por otro lado, Edwin Chango, un apasionado hincha guayaquileño de 28 años, recuerda con emoción su experiencia en la Cena Amarilla de 2022, cuando logró tomarse fotos con Carlos Tévez.

“A Tévez le dije que lo admiraba mucho desde que ganó con Boca la Copa Libertadores y le ganaron al místico Real Madrid en la Intercontinental de 2003. El man se me rió y me dijo: ‘¿vos has seguido a todo Boca?’, y le dije ‘siempre’. Fueron los segundos más bacanes de mi vida”.

Edwin, quien estuvo esperando hasta ayer por un dinero que le permitiera adquirir su entrada para la cena torera, está ansioso por tomarse una foto con la plantilla que dirige el entrenador Segundo Castillo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!