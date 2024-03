Barcelona, cuando el empate suena a lamentación

La cara del juvenil Alen Obando al término del compromiso resumió la contradicción de los jugadores del Ídolo, quien no pudo sacar ventaja ante un equipo como Orense que llegó a complicarle todo.

Barcelona está en problemas. Al elenco canario el 16 de marzo del 2024, Orense lo maniató y se le llevó un empate (0-0) en el estadio Monumental, qu a futuro puede acarrear serios problemas, ya que no podían perder puntos de local y lo volvió a hacer tal como lo vivió en 2023, cuando Independiente del Valle se le llevó un empate amarguísimo.

Y es que resultados como estos son los que al final se les convierten en un dolor de cabeza y les hacen perder etapas.

Por ahora el ídolo ya está a cinco puntos de los líderes de la tabla. Eso sin contar que ayer perdió dos jugadores por expulsión: Leonai Souza y Jesús Trindade.

Barcelona y Orense salieron a jugar con la presión de ganar, debido a que horas antes Independiente, Aucas y Mushuc Runa habían triunfado y se adueñaron de los primeros lugares.

Leonai Souza fue el primero en salir expulsado. CARLOS KLINGER

Amarillos y orenses sabían que había que sumar. Era la primera vez que llegaba al Monumental Pedro Pablo Velasco con una camiseta que no era la amarilla. Y al parecer le sirvió, pues los primeros minutos fueron de Orense. No es que dominaban la cancha, pero sí neutralizaban todo el juego de Barcelona, mientras los canarios no descifraban lo que hacía Orense.

El susto de Barcelona se dio al minuto 9, cuando el argentino Walter Herrera tuvo el gol para los visitantes, pero no concretó.

En el primer cuarto de hora Orense controlaba la pelota.

Y a los 25 minutos se dio una jugada rarísima. En una entrada fuerte, Leonai Souza golpea la espalda de Herrera, algo que el árbitro segundos después revisó en el VAR y lo sancionó con tarjeta roja. Barcelona se quedaba con 10 jugadores. En el anterior partido también tuvo un expulsado, pero no estaba jugando y era Bruno Piñatares.

La salida de Leonai le cambió todo el esquema a Diego López; el volante era pieza clave del sistema amarillo.

A los 30’, una jugada de Herrera y Maziero casi llega a gol, pero se encontró con Burrai.

No fue sino hasta el minuto 55 en que se dio la primera opción de gol de Barcelona. Adonis Preciado estuvo cerca, pero Orense estaba en su noche.

A los 56’ fue el debut de Joao Rojas; ingresó junto a Braian Oyola y se pensaba que las cosas cambiarían, pero no. Se ‘cantó’ un penal para el Ídolo que luego el VAR corrigió todo siguió igual. Una distancia de cinco puntos le grita a Barcelona que no va por buen camino.

