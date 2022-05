Luca Sosa (i), zaguero central de Barcelona, y el arquero Javier Burrai (d) fueron piezas claves en la consecución de la primera etapa, mientras que se espera más del delantero Carlos Garcés (c), que solo anotó un gol.

La primera etapa ya tiene ganador. Barcelona ratificó su liderato, lo que le sirve para asegurar un puesto en una eventual final y obtuvo el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023.

Barcelona: Tensión, calma y éxtasis amarillo Leer más

No obstante, hay puntos que mejorar si el deseo de los amarillos es ser campeones directos. Según Janio Pinto y Julio César Rosero, ambos exjugadores del Ídolo, lo mejor y lo que debe perfeccionarse en el conjunto canario está en las áreas, al destacar la seguridad defensiva y considerar que las conexiones ofensivas no fueron las mejores.

“Fue una primera etapa muy irregular, no solo de Barcelona, sino de los demás equipos también. Pero lograron buenos partidos al principio del torneo con un entrenador nuevo como Jorge Célico. Se vio realmente algo diferente, aunque con el pasar del tiempo de cierta forma fue mermando eso”, sostuvo el estratega brasileño.

Por su parte, Rosero comentó que se esperaba más en los torneos internacionales, pero que tras este objetivo cumplido, los jugadores y el cuerpo técnico buscarán consolidarse.

“Se esperaba más en Libertadores y Sudamericana, pero me parece que Barcelona tenía mucha ventaja al inicio del torneo y dependía de él ganar esta primera etapa. Le dieron una alegría a esa hinchada algo descontenta por las eliminaciones. Seguro los jugadores tratarán de mejorar, el cuerpo técnico ya conoce al equipo y buscará consolidarlo”.

Pudimos ver a Jorge Célico dando oportunidad a chicos de cierta forma interesantes. Es algo bueno para el fútbol de Barcelona

Janio Pinto, exjugador de Barcelona

Barcelona, finalista de la LigaPro 2022 Leer más

Una de las características positivas de la escuadra torera fue su defensa. De acuerdo a las estadísticas de LigaPro solo concedieron 11 goles, siendo la valla menos batida, además de conservar el cero en el arco en seis oportunidades.

“En la parte defensiva Javier Burrai ha tenido un semestre muy importante. Carlos Rodríguez con Luca Sosa se han complementado bien, es una de las mejores duplas de centrales. Se consiguió que Leonel Quiñónez pueda asumir la responsabilidad ante la ausencia de Mario Pineida, en la derecha tiene grandes jugadores como Byron Castillo y Pedro Pablo Velasco”, ponderó el Emperador.

Me parece que no solo es un tema de delanteros. En Barcelona ha faltado tomar mejores decisiones en el último toque

Julio César Rosero, entrenador

Una asignatura pendiente, en la que ambos expertos concuerdan, es la falta de abastecimiento a los centrodelanteros. “Esos jugadores de área siempre dependen de los de punta. Ellos no estuvieron bien. Adonis Preciado no estuvo bien, tampoco Érick Castillo y Christian Penilla, creo que el problema está ahí”, declaró Pinto; mientras que Rosero acotó: “Si un centrodelantero, en el caso de Carlos Garcés, si los jugadores que llegan por los costados, no terminan una buena jugada, esto va a perjudicar en el rendimiento de los delanteros”, dejó saber el también entrenador.

LO BUENO

LigaPro: La fecha de los tres millones de dólares Leer más

El arquero y la defensa

Con Javier Burrai en el arco y en una defensa liderada por los centrales Paco Rodríguez y Luca Sosa, el conjunto amarillo tuvo la valla menos vencida de la primera etapa de la LigaPro al recibir solo 11 goles en 15 encuentros.

Se mostraron los juveniles

Con la llegada de Jorge Célico tuvieron minutos jugadores de las divisiones formativas como Leonardo Yánez (19), Jeison Mina (20) y Charlie Delgado (19), quienes entraron en la retina del cuerpo técnico para futuros partidos.

Reponerse de eliminaciones

Si bien Barcelona en el primer semestre quedó eliminado de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, el grupo tuvo la fortaleza mental para que esto no afecte el objetivo que le quedaba en esta parte del año: ganar la etapa.

POR MEJORAR

El juego en la parte ofensiva

Cuatro equipos y un boleto a la final de la LigaPro: estas son su probabilidades Leer más

La generación para los delanteros no fue la ideal, de ahí que Gonzalo Mastriani y Carlos Garcés no marcaron más goles. Los expertos apuntan a que jugadores como Christian Penilla y Érick Castillo y Adonis Preciado no los abastecieron correctamente.

Afinar la idea táctica

Los amarillos tuvieron partidos en los que se mostraron implacables, sin embargo en otros no pudieron mostrar una efectiva idea de juego, en eso tendrá que trabajar Jorge Célico para la segunda etapa del torneo.

La elección de los refuerzos

No todas las contrataciones que se realizaron a principio de temporada tuvieron el rendimiento que se esperaba en el Ídolo, es algo que la dirigencia debe mejorar para el segundo semestre del año.