Barcelona cae goleado y pierde el segundo lugar del hexagonal final

El Ídolo volvió a demostrar poca reacción y varios fallos ante unos albos que fueron superiores en el estadio Rodrigo Paz

Barcelona volvió a demostrar que el sueño de querer pelar por el título de la LigaPro no era más que eso tras caer goleado 3-0 en la visita a Liga de Quito y sumar su segunda derrota consecutiva en el hexagonal final.

Los mismos errores y falta de reacción que le costaron el perder en casa ante Independiente del Valle, se repitieron en el estadio Rodrigo Paz. A lo que se sumó nuevamente la falta de reacción del técnico Ismael Rescalvo.

La estrategia no funcionó

La apuesta de hacer debutar a Johan García, de 17 años, en lugar de experimentados volantes como Leonai Souza o Dixon Arroyo, no le dio resultados, y los albos dominaron sin problemas un partido en el que los amarillos buscaban defender el segundo lugar del hexagonal, que da cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El control de los universitarios se reflejó en el marcador a los 18 minutos cuando tras la reanudación por un reclamo de falta de los visitantes, Carlos Gruezo aprovechó el desorden en las marcas para abrir el marcador que dio tranquilidad a los azucenas, que en el resto de la primera parte no sufrieron mayores sustos.

Para la etapa complementaria se dio una pequeña reacción de los toreros, que tuvieron una clara opción de empatar, pero Janer Corozo no logró conectar un pase de Jhonny Quiñónez cuando estaba solo ante el arquero Gonzalo Valle.

Liga de Quito se impuso

Los albos se despertaron y estuvieron a punto de ampliar la ventaja por intermedio de Michael Estrada, quien no pudo superar en el mano a mano al golero Ignacio de Arraubarrena (53’).

La situación se complicó más por la expulsión de Aníbal Chalá, acción tras la cual se dio el segundo tanto local, obra de Bryan Ramírez (63’).

Los amarillos estaban acabados y en medio del ole que bajaba de las gradas de la Casa Blanca, José Quinteros, capitán de la U, selló la fiesta y la goleada con un potente remate (69’).

Definido el partido, el técnico Tiago Nunes optó por reservar a sus principales jugadores de cara al duelo del jueves, ante Palmeiras, por las semifinales de la Copa Libertadores, mientras que su colega Ismael Rescalvo, resignado, no salía de la banca y reflejaba la triste realidad de Barcelona, que demostró que no está para pelear con Independiente del Valle yLiga de Quito, y que ahora debe evitar el quedarse sin el tercer cupo a la Libertadores.

