Jeremy Arévalo, el mejor jugador de septiembre: el ecuatoriano es figura en su equipo

El joven ecuatoriano nacido en España es uno de los goleadores de la segunda división española

Jeremy Arévalo es una de las figuras de la segunda división española con su club, el Real Racing Club de Santander.

Jeremy Arévalo es un nombre que ha estado sonando las ultimas semanas en los medios ecuatorianos, ya que el joven nacido en España, pero de padres ecuatorianos no deja de brillar en el Real Racing Club de Santander.

El delantero juvenil tiene ya 5 goles en 9 partidos con el Racing Club, ubicándose como el quinto máximo goleador de la segunda división española. Tiene 20 años y debutó con el Racing Club el 16 de agosto del 2025, entrando solamente un minuto en la victoria de su equipo contra el CD Castellón. Anotó su primer gol el 30 de agosto contra el AD Ceuta, a los 63' del partido.

El mes de septiembre, Jeremy Arévalo jugó 4 partidos y anotó 2 goles, los 2 fueron en el partido ante UD Almería, donde el equipo de Santander se llevó la victoria por 2-3. En ese partido, Arévalo marcó en el 57' y 59' para empatar el partido, después de estar 2 goles abajo en el marcador.

Beccacece, Jeremy Arévalo es ecuatoriano

Jeremy Arévalo con el premio a Mejor Jugador de septiembre en el Real Racing Club de Santander. Cortesía

La gran actuación del jugador de sangre ecuatoriana le ha servido para ganar el premio a "Mejor jugador del mes" en septiembre en su club, el Racing de Santander. Jugó 222 minutos, entró al cambio en 2 ocasiones y fue titular en otras 2.

El director de la selección ecuatoriana, Sebastián Beccacece, ya habló sobre Jeremy Arévalo, sabiendo que el joven futbolista ya jugó con la sub-20 de Ecuador pese a haber nacido en España.

"Está en un gran momento. Cada vez que entra a la cancha o cuando arranca como titular, convierte. Estoy contento con los jugadores que tenemos, pero no me cierro a la posibilidad de probar más jugadores" mencionó el DT argentino de la Tri.

⭐️ El #JugadorCincoEstrellas de @futbolmahou en el Racing durante el mes de septiembre es…



🎉 JEREMY



👏🏼 ¡Enhorabuena! pic.twitter.com/iHLC77GnbX — Real Racing Club (@realracingclub) October 17, 2025

