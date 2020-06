Alfaro Moreno: "No estoy para contestarle a ninguna jugadora del fútbol femenino ni a nadie"

Barcelona no ha jugado un partido de fútbol hace tres meses, pero es noticia todos los días. Ahora fue en el fútbol femenino, cuando se dio la salida de la jugadora venezolana Alexyar Cañas, quien fue una de las más destacadas de la Superliga femenina 2019.

Cañas después de dar gracias por lo que vivió en el Ídolo, aclaró el tema por el que ella piensa que la sacaron: “No he dicho lo que pusieron algunos medios de comunicación. Creo que eso terminó por dar paso a que yo salga de Barcelona. Jamás dije que los presidentes no apoyaban".

Aclaró que lo expresado fue por lo que sucedía en el fútbol en general debido a la pandemia. "Sí dije que el año pasado (2019) había más cercanía porque no existía el tema del coronavirus y eso no es un secreto para nadie. Solo dije que me gustaría ver al presidente, pero nunca he dicho que no hay apoyo para el fútbol femenino en el club”, expresó Cañar a Directfutbolec

La respuesta del presidente Carlos Alfaro Moreno, a esta nueva telenovela con protagonistas de Ecuador, Argentina y Venezuela generó un capítulo más: “No tengo nada que responde de esto. Acá estamos para tomar decisiones importantes, pasó en su momento con un referente del equipo que ganó dos torneos nacionales (Máximo Banguera). Cuando hay una gran organización y alguien se sale de la misma, queda expuesto".

Y fue enfático en sañalar: "Como presidente no estoy para contestarle a ninguna jugadora del fútbol femenino ni a nadie. Si algo detesté en los últimos años es que todo lo que dice Barcelona se hace un circo, se que hay que hablar siempre, pero tratamos de manejar de una manera seria".

Además Alfaro Moreno confeso: "Siempre se debe de pedir permiso al departamento de comunicación. Hasta yo pido permiso. Antes los financieros hablaban del equipo, el médico de táctica. Para dar una entrevista hay que solicitar permiso”.

Sobre su salida Cañas expresó: “Es difícil cuando sales de una institución por un malentendido, injustamente, y más cuando en la prensa dicen algo que no ha salido de mi boca. Esto me ha afectado mucho, pero me llevo lo bonito que viví en Barcelona”.

Además Cañas expresó algo rotundo: “No pienso dar otra entrevista, porque la de ese día marcó mi vida”.