Alexyar Cañas entre Barcelona y el Tik Tok

Alexyar Cañas pasa sus horas entre los entrenamientos en casa y videos de Tik-Tok. Desde que inició la cuarentena en el país, la jugadora venezolana del equipo femenino de Barcelona ha descubierto una nueva faceta: la de influencer.

Pese a que la llanera no se cree una diva en las redes sociales, sus cuentas ganan cientos de seguidores a diario. Solo en Instagram lleva cerca de 30 mil, mientras que en Tik-Tok sus videos llegan al millón de reproducciones.

Todos sus seguidores virtuales disfrutan cada uno de sus videos, en los que aparece haciendo parodias o simplemente bailando. Todos son un éxito.

Alexyar Cañas cuenta con más de 30 mil seguidores en Instagram. Cortesía

“Me siento contenta porque hace poco abrí la cuenta en Tik-Tok y la gente empezó a ver mis videos, a comentarlos y la verdad que no esperé que a la gente se vaya a enganchar muy rápido. El último video que subí tiene casi un millón de reproducciones”, afirmó la volante canaria.

Alexyar comentó que ahora que está metida en el mundo de las redes sociales ha podido ver que ser influencer tiene ciertas ventajas económicas. “Ahora entiendo el por qué las personas que tienen miles de seguidores no dejan de postear contenido, pues cuando te conviertes en tendencia las marcas comerciales te buscan y eso te representa un ingreso económico considerable. La verdad que si en algún momento dejo de jugar al fútbol creo que podré sacarle provecho a las redes (risas)”.

Aunque le va bien en el mundo digital, la venezolana aún no piensa dejar su carrera deportiva, por lo que dice estar enfocada en varios objetivos con el Ídolo, aunque está consciente del complejo panorama del fútbol femenino.

La volante venezolana se ha convertido en tendencia en las redes. Cortesía

“Lamentablemente este tema del coronavirus nos frenó por completo a todos. Tanto a los equipos de hombres como al de mujeres. Con Barcelona este año teníamos como objetivo alcanzar el título que el año anterior no se nos pudo dar. Ojalá todo esto se solucione rápido y se pueda volver a jugar”.

Pese a que el ámbito deportivo se encuentra paralizado, la volante llanera afirmó que se siente agradecida con los dirigentes del club amarillo, debido a que “están cumpliendo con el contrato que tiene firmado”.

“Afortunadamente el equipo me ha cumplido con todo, gracias a esto puedo pasar tranquila esta emergencia”.

La jugadora amarilla comentó que gracias a lo que gana en Barcelona está pudiendo ayudar a varias otras jugadoras o conocidos suyos, que están pasando necesidades durante esta pandemia.

“Conozco a muchas compañeras del fútbol y compatriotas que están pasando duros momentos. Por ello con varias amigas nos estamos organizando, para armar kits de alimentos y ayudarlas de alguna forma”.

Sobre su llegada al elenco ecuatoriano, Alexyar recordó que esta se dio el año anterior, debido a que ella y otra compañera venezolana llegaron al país a probarse en Barcelona.

“Antes de venir habíamos hablado con Josselyn Montaño (exentrenadora del Ídolo). Ella nos comentó del proyecto y así que decidimos venir a probar suerte. Llegamos acá sin nada fijo, tuvimos que invertir en pasajes, estadía, pero al final gracias a Dios pasamos las pruebas y nos quedamos”.

Alexyar aseguró además que gracias al fútbol ha podido ayudar a su familia a que salga de Venezuela, por lo que actualmente no tiene la preocupación de que su madre y hermanos estén en el país llanero “donde todo está más complicado”.

“Jugar al fútbol me ha abierto muchas puertas, de esta forma he podido conseguir mis cosas y lo más importante que mi familia está bien. Por esto quiero seguir jugando muchos años más, espero quedarme acá más tiempo, ya que me gusta mucho el país, pero si no hay la oportunidad, me gustaría regresar a Colombia, donde pude jugar por varias temporadas y también dejé grandes amistades”, finalizó.