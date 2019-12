Banguera: "Me voy tranquilo, allá otra persona que ha actuado de mala fe"

Banguera y Alemán, las novedades en chequeos médicos de Barcelona Leer más

Máximo Banguera volvió a estar presente este viernes 27 de diciembre en las instalaciones de Barcelona. El golero ecuatoriano aseguró que su presencia en el complejo amarillo se debe a que aún no arregla su finiquito con el Ídolo.

Durante su permanencia, el exgolero canario aseguró, además, que ya tiene todo acordado para llegar a El Nacional.

“Ya le dimos la palabra a un club serio y esperemos en el transcurso del día poder finiquitar mi situación y firmar mi contrato con El Nacional. Es el único equipo que me hizo una propuesta formal”, sostuvo Banguera.

El golero de 34 años acotó que se siente preocupado por la situación que se está dando con Barcelona, pues afirmó que le están dando largas en el tema del finiquito.

“Mientras no me den el finiquito no podemos seguir. Ya ha pasado mucho tiempo y me da a pensar que esto se está volviendo personal. Yo me voy tranquilo. Allá otra persona que ha actuado de mala fe, lo dejo a su conciencia... Se les ha cancelado a todos los compañeros en Barcelona pero no a mí. Quiero llegar a un acuerdo amigable”.

La salida de Banguera, quien llegó al club canario en 2009, se dio debido a que la actual dirigencia, presidida por Carlos Alfaro Moreno, se molestó porque el golero nacional utilizó en una foto suya un slogan alusivo a la campaña presidencial de José Francisco Cevallos.

“Si tu escribes en una campaña un mensaje o el eslogan de una de las listas, no corresponde, si yo me hago el distraído ante esta situación, en la próxima elección los jugadores terminan decidiendo quién va a ser el Presidente”, dijo Alfaro en su momento sobre la salida de Banguera.