Balón de Oro 2025 EN VIVO: Sigue aquí la gala y conoce los ganadores de HOY (Video)

Este lunes 22 de septiembre, en Francia, se realiza la gala de los más destacados de la temporada del fútbol mundial

El Balón de Oro 2025 se llevará a cabo en el Teatro del Châtelet de París, Francia.

Este lunes 22 de septiembre, el mundo del fútbol se detiene para la cita más importante del año: la entrega del Balón de Oro 2025. La ceremonia, que se celebra en el emblemático Teatro del Châtelet de París, promete ser un evento lleno de emociones y sorpresas.

La lista de candidatos está repleta de talento, pero dos nombres resuenan con especial fuerza. El primero es el del francés Ousmane Dembélé, el habilidoso extremo del PSG, quien llega como el principal favorito para llevarse el anhelado galardón. Sin embargo, no se puede subestimar al joven español Lamine Yamal, la joya del FC Barcelona, cuya irrupción ha sido tan deslumbrante que podría dar la sorpresa.

Además de ellos, la gala reunirá a grandes estrellas como Kylian Mbappé y Vinicius Jr. del Real Madrid, Erling Haaland del Manchester City, y Mohamed Salah del Liverpool. También figuran en la lista el inglés Jude Bellingham, Florian Wirtz del Bayer Leverkusen y Lautaro Martínez del Inter, todos con méritos de sobra para competir por el premio. La élite del fútbol europeo estará presente, con figuras como Virgil van Dijk, Achraf Hakimi, Pedri y Cole Palmer completando la lista de nominados.

El Balón de Oro 2025 será la edición 69 en entregarse. cortesia

Si bien el Balón de Oro masculino es el plato principal, la ceremonia también reconocerá a otros talentos. Se entregará el Balón de Oro femenino, el Trofeo Yashin al mejor arquero y el Trofeo Kopa al joven futbolista más destacado. También se premiará el compromiso social con el Premio Sócrates y se reconocerá al máximo goleador de los clubes europeos.

El Balón de Oro no se basa únicamente en los goles o las asistencias, sino que evalúa tres criterios clave: el rendimiento individual y decisivo, el rendimiento en equipo y, por supuesto, el juego limpio. Con un Dembélé en la cima de los pronósticos y un Yamal acechando de cerca, la noche promete ser inolvidable. Solo el tiempo dirá quién se unirá a la prestigiosa lista de ganadores, de la que el español Rodri fue el último en formar parte.

Hora y canales para ver el Balón de Oro

A partir de las 13:00 (hora de Ecuador), los ojos del planeta se posarán sobre la capital francesa, donde se premiará al jugador más destacado de la temporada pasada. La transmisión estará a cargo de Claro Sports y Disney Plus, para que nadie se pierda ningún detalle.

EN VIVO Balón de Oro 2025

