PSG
PSG busca el liderato de la Ligue 1.EFE

Auxerre vs PSG: Alineaciones y cómo ver EN VIVO juego por Ligue 1

Luis Enrique apostará por un equipo mixto pensando también en la Champions League

Paris Saint-Germain (PSG) afronta un duelo determinante este viernes 23 de enero de 2026. Por la fecha 19 de la Ligue 1, el conjunto parisino visita al Auxerre con una misión clara: asaltar el liderato del fútbol francés.

El encuentro se disputará en el Estadio de l’Abbé-Deschamps a partir de las 14:00 (hora de Ecuador). Una victoria colocaría a los dirigidos por Luis Enrique en la cima, superando al actual líder, Lens.

La alineación confirmada del PSG

Pese a ser una pieza fundamental en la zaga, el defensor ecuatoriano Willian Pacho no será titular esta tarde. Luis Enrique ha decidido darle descanso pensando en el exigente calendario europeo, por lo que el tricolor esperará su turno en el banco de suplentes.

Willian Pacho
Willian Pacho no será titular en PSG.EFE

Para este compromiso, el PSG presentará un equipo mixto con el siguiente once inicial:

  • Portero: Chevalier.

  • Defensas: Zaire-Emery, Zabarny, Beraldo y Lucas.

  • Mediocampistas: Mayulu, Mbaye y Vitinha.

  • Delanteros: Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia y Ramos.
Luis Fernando León

El objetivo: El liderato y la Champions League

Con 42 puntos, el PSG escolta al Lens (43 unidades). Sin embargo, la rotación de jugadores responde a una prioridad estratégica: el próximo miércoles 28 de enero, el club recibirá a Newcastle United por la Champions League

En ese duelo, los parisinos se juegan la clasificación directa a los octavos de final, un resultado vital para el proyecto de la temporada.

Auxerre: La urgencia de salir del descenso

En la otra orilla, el equipo de Christophe Pélissier llega en crisis. Ubicado en la casilla 17 con apenas 12 puntos, Auxerre necesita sumar con urgencia para abandonar la zona roja.

Alineación del Auxerre: Léon; Sy, Diomande, Senaya, Akpa, Mensah; Danois, Ahamada, Sinayoko, Azzouzi; y Namazo.

¿Dónde ver PSG vs. Auxerre EN VIVO en Ecuador?

Para los aficionados que deseen seguir el desempeño de Willian Pacho y las figuras del PSG, la transmisión para Ecuador estará disponible en:

  • Televisión: ESPN 5.

  • Streaming: Disney+.

  • Horario: 14:00 (Ecuador / Colombia / Perú).

