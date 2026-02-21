Expreso
Aucas
Aucas inicia la disputa de la LigaPro 2026.GUSTAVO GUAMAN

Aucas vs Mushuc Runa EN VIVO: detalles, alineaciones y dónde ver LigaPro 2026

El equipo de Norberto Araujo apostará por Hamilton Piedra, Stiven Tapiero y Danny Luna en el debut

Aucas recibirá a Mushuc Runa en el estreno de la temporada 2026 del campeonato ecuatoriano, en un duelo que marcará el inicio de un nuevo desafío para ambos clubes en la máxima categoría.

El compromiso se disputará este sábado 21 de febrero de 2025, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito. El Papá Aucas buscará hacerse fuerte en casa y comenzar la competencia con una victoria ante su afición.

Norberto Araujo apuesta por su columna vertebral

El equipo dirigido por Norberto Araujo apostará por su columna vertebral para el debut. En el arco estará Hamilton Piedra, mientras que en el mediocampo destaca Stiven Tapiero y en ofensiva será clave la presencia de Danny Luna.

Aucas
Aucas contará con sus principales figuras en el estreno de la LigaPro 2026.Karina Defas

Mushuc Runa quiere dar el golpe en Quito

Por su parte, el conjunto visitante, dirigido por Paúl Vélez, buscará dar el golpe en Quito con un ataque comandado por Nicolás Dibble y Renato Ibarra, dos jugadores desequilibrantes en el frente ofensivo.

Dónde ver EN VIVO Aucas vs Mushuc Runa

En Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO por Ecuavisa y también a través de las plataformas digitales DGO y Zapping Sports, opciones para seguir cada detalle del arranque del campeonato.

Alineaciones confirmadas de Aucas y Mushuc Runa

EN VIVO Aucas vs Mushuc Runa

