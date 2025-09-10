Aucas vs. Deportivo Cuenca: hora y canal para ver en vivo el partido de Copa Ecuador

El Papá recibe al Deportivo Cuenca por los octavos de la Copa Ecuador 2025 en busca de frenar su mala racha

El estadio Gonzalo Pozo Ripalda será este miércoles 10 de septiembre, a las 19:00, el escenario de un partido decisivo. Aucas recibe a Deportivo Cuenca por los octavos de final de la Copa Ecuador 2025, en un duelo cargado de emoción y presión.

Te puede interesar: ¿Qué ventajas tiene Ecuador al terminar segundo en las Eliminatorias Sudamericanas?

El cuadro oriental atraviesa un momento complicado en LigaPro. Arrastra tres derrotas consecutivas que lo relegaron a la octava posición con 38 puntos, quedando fuera del hexagonal final. La irregularidad y los resultados adversos han generado cuestionamientos, y el torneo copero aparece como una oportunidad para recobrar confianza.

Aucas sabe que jugar en su estadio puede convertirse en un factor determinante para avanzar en el certamen y recuperar la ilusión de su hinchada.

Ecuador vs. Argentina: Enner Valencia llega a los 100 partidos con la Tricolor Leer más

Por su parte, Deportivo Cuenca vive un presente más alentador en el campeonato nacional. El equipo morlaco suma cinco partidos sin derrota y ocupa el cuarto lugar con 43 puntos, perfilándose como uno de los más sólidos de la temporada.

📢 ¡ATENCIÓN HINCHAS!



ESTE MIÉRCOLES 😉



Adquiere tus entradas 🎫 para el gran partido ante Deportivo Cuenca, lo puedes hacer en nuestros puntos de #AsistenciaAlHincha y haz sentir tu aliento a #Papá 😉



Y recuerda que también lo puedes hacer en línea en el siguiente link 👇… pic.twitter.com/DAATjoIONU — S. D. Aucas Oficial (@Aucas45) September 9, 2025

No obstante, los jugadores han reclamado por sueldos impagos de julio y agosto, situación que podría influir en su rendimiento. Aun así, la plantilla ha mostrado resiliencia y capacidad para competir en medio de la adversidad.

Deportivo Cuenca quiere llevar su buen paso en la LigaPro a la Copa Ecuador. CORTESÍA

El compromiso será transmitido en vivo por DSports y la plataforma DGO. El ganador avanzará a los cuartos de final de la Copa Ecuador, torneo que otorga al campeón un cupo a la Copa Libertadores 2026, un premio que motiva tanto a jugadores como a directivos.

Datos claves del Aucas vs Deportivo Cuenca

Fecha: miércoles 10 de septiembre

Hora: 19:00 de Ecuador

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Transmite: DSports y DGO

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!