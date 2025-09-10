Expreso
Aucas vs. Deportivo Cuenca, Copa Ecuador 2025, en vivo, hora, dónde ver, Aucas, Deportivo Cuenca
Aucas y Deportivo Cuenca se enfrentan en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.ARCHIVO / EXPRESO

Aucas vs. Deportivo Cuenca: hora y canal para ver en vivo el partido de Copa Ecuador

El Papá recibe al Deportivo Cuenca por los octavos de la Copa Ecuador 2025 en busca de frenar su mala racha

El estadio Gonzalo Pozo Ripalda será este miércoles 10 de septiembre, a las 19:00, el escenario de un partido decisivo. Aucas recibe a Deportivo Cuenca por los octavos de final de la Copa Ecuador 2025, en un duelo cargado de emoción y presión.

El cuadro oriental atraviesa un momento complicado en LigaPro. Arrastra tres derrotas consecutivas que lo relegaron a la octava posición con 38 puntos, quedando fuera del hexagonal final. La irregularidad y los resultados adversos han generado cuestionamientos, y el torneo copero aparece como una oportunidad para recobrar confianza.

Aucas sabe que jugar en su estadio puede convertirse en un factor determinante para avanzar en el certamen y recuperar la ilusión de su hinchada.

Por su parte, Deportivo Cuenca vive un presente más alentador en el campeonato nacional. El equipo morlaco suma cinco partidos sin derrota y ocupa el cuarto lugar con 43 puntos, perfilándose como uno de los más sólidos de la temporada.

No obstante, los jugadores han reclamado por sueldos impagos de julio y agosto, situación que podría influir en su rendimiento. Aun así, la plantilla ha mostrado resiliencia y capacidad para competir en medio de la adversidad.

Aucas vs. Deportivo Cuenca, Copa Ecuador 2025, en vivo, hora, dónde ver, Aucas, Deportivo Cuenca
Deportivo Cuenca quiere llevar su buen paso en la LigaPro a la Copa Ecuador.CORTESÍA

El compromiso será transmitido en vivo por DSports y la plataforma DGO. El ganador avanzará a los cuartos de final de la Copa Ecuador, torneo que otorga al campeón un cupo a la Copa Libertadores 2026, un premio que motiva tanto a jugadores como a directivos.

Datos claves del Aucas vs Deportivo Cuenca

  • Fecha: miércoles 10 de septiembre

  • Hora: 19:00 de Ecuador

  • Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

  • Transmite: DSports y DGO

