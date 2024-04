Atlético Wahlex, un club con proyección y objetivos claros en la Segunda Categoría

El preparador físico Michael Casanova (c) trabaja con los jóvenes y experimentados, entre esos Julio Angulo (d).

En su segundo año competitivo, el Club Atlético Wahlex emprende su preparación para disputar el torneo provincial del Guayas, con los objetivos claros de superar lo logrado en 2023 y pelear por un anhelado ascenso al fútbol de primera categoría de la mano de experiencia y juventud en la plantilla de jugadores, sobre todo el apoyo incondicional de quienes están al frente de este proyecto.

Y es que una de las cabezas principales de este equipo es el exfutbolista profesional Walter Zea, quien con su larga trayectoria en el balompié ecuatoriano pone en ejecución una nueva función fuera de la cancha, la de gerente deportivo.

Él está acompañado del presidente de la institución, Álex Marcillo, directivo apasionado a este deporte con el que en 2022 decidieron crear un nuevo club de la ciudad e ir formando un proceso desde las bases.

Walter enfatizó que para esta próxima campaña “las expectativas son altas”, destacando que en su primera participación lograron meterse al playoff provincial, dejando buenas impresiones ante los clubes con más recorrido.

El exfutbolista ecuatoriano Walter Zea es parte principal del Club Atlético Wahlex JOFFRE FLORES / GRANASA

“Hicimos un gran torneo con jugadores que recién estábamos encontrando, a diferencia de ahora que ya contamos con unos que han tenido experiencia en primera categoría A y B, además de futbolistas muy interesantes que han llamado mucho la atención a los clubes”, dijo el ahora gerente deportivo.

Zea revela que más allá de ejercer la gerencia deportiva, la intención es poder transmitir su experiencia a los futbolistas y al cuerpo técnico.

“Esto no solo es apoyar en lo técnico o táctico del jugador y sus movimientos, no solo es fútbol, sino también la parte mental. Uno tiene que ser partícipe de ideas al cuerpo técnico para poder manejar un grupo humano”, dijo el exfutbolista.

Asimismo, referente a las metas por alcanzar, Water expresó: “Tratamos de estructurar un equipo competitivo en busca de plasmar un objetivo, primero provincial y después plantearnos lo nacional”.

Para eso, este año, dentro del grupo se encuentran el lateral Ronaldo Johnson, quien vistió la camiseta de Emelec y el delantero Julio Angulo, que estuvo en Barcelona y también incursionó en Xolos de Tijuana de México.

Atlético Wahlex está dirigido por el profesor Washington Espinoza JOFFRE FLORES / GRANASA

El cuerpo técnico de Wahlex está dirigido por el profesor Washington Espinoza, el que resalta que “se está trabajando muy bien y con honestidad, desde la organización”, además de confesar que al ser un equipo nuevo, “lo más complicado es marcar una identidad, guiar y encaminarlo”.

Por otro lado, Espinoza también mencionó que el torneo de Segunda Categoría es complejo, sin embargo, el desarrollo es permanente.

“Es difícil porque hay muchos equipos (más de 27), canchas complicadas, estadios hostiles, pero es muy lindo porque te obliga a mejorar día a día”, expresó el director técnico, añadiendo que incluso podrían enfrentarse a situaciones de corrupción, para lo que tiene que “estar prevenido” para que no pase y sus jugadores no sean tentados, debido a que “ha ocurrido, pero no se ha confirmado” en otros clubes, por lo que entiende que las autoridades están trabajando en eso.

Por último, el entrenador, quien también dirigió a Atlético Porteño (en la Serie B) y Río Babahoyo, confesó tener “los pies sobre la tierra” y no le quita el sueño llegar a ser técnico de la selección ecuatoriana “como piensan muchos”, pero sí estar al mando de un club de la Serie A e incursionar en el fútbol norteamericano, puntualmente en la MLS.

Es así que el Club Atlético Wahlex empezará un nuevo camino competitivo en la Segunda Categoría, con la marcada intención de cumplir con las metas fijadas en esta temporada, además de irse proyectando como uno de los equipos representativos de Guayas.

EQUIPO WAHLEX_JOFFRE FLORES FECHA: 03/04/2024 FOTO: JOFFRE FLORES GRANASA

El Origen del equipo y qué significa el nombre

El exfutbolista Walter Zea reveló que siempre tuvo una buena amistad con Álex Marcillo (hoy presidente de la institución), razón por la que venían conversando sobre la posibilidad de comprar un equipo ya establecido, sin embargo, desistieron de esa idea para inclinarse por la de crear uno desde cero.

Esto se termina consolidando después de la pandemia (COVID-19) y una vez que Walter participara en el proyecto de Búhos UVRL (en ese momento Guayaquil Sport) en la Serie B.

A partir de ese último período en el fútbol de primera categoría, se juntaron para poner en pie el Club Wahlex, el mismo que nace de la fusión de dos nombres y un apellido. Walter, Álex y la ‘h’ intermedia debido al apellido (Hinostroza) de la esposa del presidente.

Además, Zea comentó el porqué del perro de raza american bully en el escudo. Expresó que la idea es “generar autoridad y temor para los rivales, y ternura para los niños y la familia”.

