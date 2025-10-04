Así quedó la tabla de posiciones tras Emelec vs. Deportivo Cuenca | LigaPro 2025

Con goles de Cevallos, Solís y Ruiza, Emelec derrotó 3-1 y se mantiene firme en la lucha por la Copa Sudamericana 2026

Emelec comenzó con pie derecho la fase final 2 de la LigaPro 2025, al vencer 3-1 a Deportivo Cuenca en el estadio George Capwell. El duelo, correspondiente a la primera fecha del segundo hexagonal, marcó un importante golpe de autoridad por parte del cuadro eléctrico, que busca asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Cevallos, Solís y Ruiz encendieron la chispa eléctrica

El equipo dirigido por Guillermo Duró impuso condiciones desde el inicio. A los 12 minutos, José Cevallos abrió el marcador con una definición precisa, mientras que Maicon Solís amplió la ventaja a los 18’ con un potente remate que desató la alegría azul. En la etapa de complemento Juan Pablo Ruiz liquidó la historia de penalti, al minuto 75'.

Con estos tres puntos, Emelec alcanzó las 45 unidades, colocándose segundo en el hexagonal, a solo un punto del líder Deportivo Cuenca.

Maicon Solís marcó el 2-0 transitorio de Emelec ante Deportivo Cuenca. api

El descuento que no alcanzó al Expreso Austral

En la etapa complementaria, Lucas Mancinelli descontó para los morlacos al minuto 61, devolviendo la ilusión a los hinchas cuencanos. Sin embargo, el esfuerzo del Expreso Austral no fue suficiente para revertir el marcador ante un Emelec sólido en defensa y efectivo en ataque.

El encuentro se disputó sin público debido a la sanción impuesta al estadio George Capwell tras los incidentes ocurridos en el Clásico del Astillero frente a Barcelona SC. Pese al silencio en las gradas, el conjunto eléctrico mostró carácter y compromiso para imponerse en su debut.

Empate en Manta y partido pendiente en Ambato

En el otro compromiso del hexagonal 2, Delfín y El Nacional empataron 2-2 en el estadio Jocay, sumando un punto cada uno. Por su parte, el duelo entre Macará y Aucas quedó pendiente y se disputará este domingo 5 de octubre, completando así la jornada inicial de esta fase decisiva.

Así va la tabla de posiciones de la LigaPro 2025

