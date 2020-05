Arturo Mina: "Me malinterpretaron, si me llaman iré a la selección"

Arturo Mina, defensa ecuatoriano del Yeni Malatyaspor, revela que por ahora no tiene forma para selección, pero no ha renunciado a la Tri.

Si bien es cierto no hay fútbol por la pandemia del coronavirus, los temas referentes a lo que sucede fuera de la cancha con los protoganistas es lo que genera mucho que hablar en estos días, casi siempre con elementos polémicos.

Y es que en medio de esto Arturo Mina, es noticia sobre todo en las redes sociales. El zaguero del Yeni Malatyaspor, el miércoles dijo: "No tengo muchos deseos de estar en la selección de Ecuador", minutos después era tendencia.

Pero hoy, el jugador volvió hablar hoy desde Turquía y ha querido explicar sus palabras en vista de que señala que se han tergiversado sus declaraciones sobre su deseo de vestir la camiseta de la selección ecuatoriana.

"Antes que nada quisiera aclarar las cosas, lo que quise decir es que no estoy ahora para la selección por nivel, hablo de la actualidad. Pero se malinterpretó lo que dije. Sé que en este momento no soy un jugador de primer orden. Sin duda que si me llaman iré con la disposición y actitud de siempre para defender a pais como siempre lo he hecho", dijo el defensa a EXPRESO.

Arturo Mina fue titular en la última Copa América celebrada en Brasil, que derivó en la eliminación de la selección ecuatoriana en primera ronda. Posteriormente se hizo público el famoso caso del 'Piso 17' donde una grupo de seleccionados ingirieron bebidas alcohólicas en la concentración tricolor, reunión de la el zaguero central asegura que no fue parte.