Anna Marie Torres y su doble apuesta por el ciclismo

Con el lema de ‘A meterle pedal’, el Movistar Best PC presentó a los ciclistas con los que participará en competencias locales e internacionales en 2024.

Liderados por los experimentados Byron Guamá, Santiago Montenegro, el colombiano Juan Diego Alba, y por los talentos de Natalia Vásquez, Ana Vivar y Marcela Peñafiel, el equipo telefónico apunta a seguir figurando entre los mejores del continente.

A estos deportistas que llevan varios años como parte de la formación se sumaron jóvenes pedalistas como Brayan Obando, Luis Monteros, Gabriel Ulcuango y Óscar Paredes con el objetivo de revalidar el título de la Vuelta a Costa Rica y alcanzar nuevos podios.

La gran sorpresa fue la contratación de Anna Marie Torres, quien ha representado con varios logros al país en varias competencias de triatlón y ahora también se enfocará en las pruebas de ciclismo de ruta.

La atleta cuencana resaltó que “competí en febrero en el campeonato nacional de ciclismo, como independiente, y quedé en el cuarto lugar, me fue bien, y eso me motivó a darle con más fuerza a la bicicleta”. Su llegada al Movistar Best PC se dio tras su destacada actuación en los nacionales y como el ciclismo es uno de sus fuertes, no dudó en aceptar la propuesta.

Resaltó que le impulsa este nuevo reto los resultados alcanzados en la primera etapa de 2024 y además que mantuvo un diálogo con su entrenador para coordinar que no se crucen las competencias de triatlón con las de ciclismo.

“Es diferente el ciclismo como parte del triatlón a este de ruta, pero me gusta este desafío. Tendremos carreras a nivel nacional y también en Colombia y posiblemente en Francia”, manifestó Anna Marie.

Los integrantes del Movistar Best PC para encarar las carreras de 2024. HENRY LAPO / EXPRESO

Sobre sus fortalezas sobre la bicicleta, dijo que “el manejo de la cabeza es lo principal, durante estos nueve años que he hecho triatlón he aprendido a tener buenas estrategias que se complementan con la preparación física y técnica”.

Torres también detalló que su familia está feliz con su llegada al Movistar Best PC y confesó que durante la presentación del equipo estaba un poco nerviosa previo a su salida a la pasarela. “Primera vez que me pongo el uniforme, fue emocionante, un momento muy feliz”, indicó.

La deportista aseguró que no dejará de lado el triatlón, que es su fuerte, y en este año tiene en la mira cumplir con un IronMan completo, en julio, también el medio IronMan de Manta, y el Mundial en Nueva Zelanda.

