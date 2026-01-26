Ángelo Preciado lesionado: ¿qué dice el parte médico del Atlético Mineiro?

Ángelo Preciado saltó como titular en el 'Clásico' entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, pero no pudo terminar el encuentro.

El lateral ecuatoriano Ángelo Preciado, flamante fichaje de Atlético Mineiro, sufrió una lesión durante el 'Clásico Mineiro' disputado el domingo 25 de enero de 2026 entre el 'Galo' de Alan Minda, Alan Franco y el mismo Preciado, y Cruzeiro, de Kenny Arroyo. El partido fue correspondiente a la quinta fecha del Campeonato Mineiro (Torneo Estadual).

Preciado, quien fue titular en el once inicial del Atlético Mineiro y que había mostrado cosas interesantes en los primeros minutos del encuentro, abandonó el terreno de juego a los 32 minutos del primer tiempo tras sentir molestias en el tobillo izquierdo. El jugador ecuatoriano se retiró del campo y fue reemplazado por el brasileño Igor Gomes.

A pesar de la baja temprana del lateral de la selección ecuatoriana, el Atlético Mineiro logró revertir el marcador y se impuso por 2-1 ante su rival en el Estadio Arena MRV. Los goles del equipo local fueron anotados por Bernard y Hulk. Gracias a la victoria de los de Minas Gerais, Preciado comentó en redes sociales: "El clásico es de los galos, feliz de vestir estos colores. Una nueva aventura llena de éxitos ha comenzado".

Sobre su lesión, el jugador presentó un esguince de tobillo, y el club programó exámenes médicos para el lunes 26 de enero con el fin de determinar el alcance exacto de la lesión y el tiempo de recuperación estimado.

El propio Preciado se mostró tranquilo respecto a la dolencia a través de sus redes sociales, expresando agradecimiento y minimizando la gravedad mientras aguardaba el parte médico oficial del club: "Gracias a Dios no es nada muy serio. Gracias a todos los mensajes y deseos de mejora. Estamos juntos en esta" dijo.

Franco vs Arroyo, chispa ecuatoriana en el 'Clásico Mineiro'

La presencia de tres ecuatorianos en el Atlético Mineiro vs Cruzeiro dio de que hablar y no solo por la lesión de Ángelo Preciado, sino, por la pequeña riña que tuvieron Alan Franco y Kenny Arroyo entre sí, los dos compañeros de la selección ecuatoriana dirigida por Sebastián Beccacece.

El altercado ocurrió tras una fuerte entrada realizada por Arroyo sobre Franco en una disputa por el balón. La acción provocó una inmediata reacción del jugador del 'Galo', quien se acercó de manera enérgica a Arroyo para reclamarle la jugada. Ambos intercambiaron palabras de forma intensa y se encararon de cerca, generando un momento de alta tensión en el campo.

El cruce verbal escaló rápidamente y hubo un par de 'manotazos' entre los dos jugadores tricolores, aunque finalmente no pasó a mayores gracias a la intervención de compañeros y árbitros.

Alan Franco vs Kenny Arroyo

TREMENDO 😡🚨👀💣 || No se guardaron nada los ecuatorianos 🇪🇨 en el clásico



Alan Franco y su pelea en la cancha con Cheché Arroyo 😱😱



pic.twitter.com/QsvfpCa8MC — Ecuagol (@ECUAGOL) January 26, 2026

