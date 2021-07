Ángel Delgado, a golpe de sacrificio en el boxeo

Su nombre es Ángel Andrés Delgado Ostaiza y vive en el barrio populoso Isla Trinitaria, sur de Guayaquil. Pero por su apariencia y su rendimiento en el cuadrilátero de boxeo es comparado con el púgil de Filipinas, Manny Pacquiao, el actual súper campeón Wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Abel Mina acusa "robo descarado" en la disputa por el título latinoamericano de box Leer más

El guayaquileño, de 17 años, en entrevista con Diario EXPRESO, aseguró que su sueño es ser pugilista profesional y le gustaría medir su fuerza con los mejores boxeadores del mundo: Carlos Góngora, Manny Pacquiao, Canelo Álvarez, entre otros más.

Sin embargo, el joven deportista está preocupado por su rendimiento porque desde que inició la pandemia de coronavirus en Ecuador (febrero de 2020) no ha podido entrenar con constancia. Se ha perdido varias sesiones, ya que no tiene dinero para pagar el bus que lo lleva al coliseo los Cuatro Mosqueteros, sur del Puerto Principal.

“Los entrenadores me han apoyado bastante porque ellos me daban para el pasaje, pero ahora no están dando por la mala situación que vivimos. No tengo dinero y por eso hay días que no he venido a entrenar. Me preocupo porque esta es mi carrera y no quiero que mi rendimiento decaiga”, dijo Delgado, quien practica la disciplina desde 2015.

La mayoría de los implementos que utiliza Ángel Delgado (d) son prestados. JIMMY NEGRETE

Ángel representa al Club Caza Talento de la Isla Trinitaria, escuela donde sacaron a relucir sus dotes con los guantes. Golpes fuertes, habilidad y velocidad destacan al guayaquileño, por aquello lo bautizaron como el mini Pacquiao.

“Voy para adelante en esto. Voy a darle duro hasta que sea seleccionado de Ecuador y me enfrente a los mejores del mundo. Soy rápido dentro del cuadrilátero y certero con los golpes, por eso me dicen Pacquiao. No voy a parar hasta que sea profesional”, destaca, muy entusiasta.

Carlos Góngora, a golpe de campeón Leer más

Delgado revela que es amante de los deportes. Antes entrenaba fútbol, pero era una disciplina que no lo apasionaba. Fue diferente cuando se colocó por primera vez los guantes y dio un derechazo al saco de boxeo.

“Primero iba a ver cómo entrenaban en el gimnasio de Caza Talento. Solo miraba, pero un día me invitaron a entrenar y nunca más dejé los guantes. La sensación de golpear es increíble y en el ring me siento como si estuviera bailando”, manifiesta el pugilista que sueña con dar grandes golpes en los cuadriláteros del mundo.

El amor que siente Delgado por Guayas, su provincia, es intenso, la representó en los Juegos Nacionales 2018 y quiere volverlo a hacer en la edición de este año.

“Te enfrentas con otros chicos de provincia y puedes medir tu fuerza. Yo entreno fuerte para representar bien al Guayas, no lo hago solo por entrenar. Me estoy preparando para los Juegos de este año”, manifestó el pugilista.