La anécdota del penal: José Francisco Cevallos cuenta la historia del gol a su hermano

José Francisco Cevallos no tuvo el año que deseaba, peros sus goles no se ausentaron en la fase final del torneo y ayudó a los eléctricos a pelear por la etapa. Uno de los momento más importantes que dejó su figura fue el penal que ejecutó contra su hermano en un duelo decisivo entre Emelec y Olmedo, uno busca la final y el otro salvarse del descenso.

Al final, Olmedo evitó descender a la Serie B y Emelec, pese a que goleó, no le alcanzó para ir a la final por el empate en Quito entre Barcelona y Católica. El resto es historia.

Pero en ese duelo, la postal entre José Francisco Cevallos y su hermano Gabriel, fue una de las más emotivas del año, dos hermanos que crecieron viendo a su padre, se medían en el duelo más puro del fútbol, el penal.

"Era un partido en el que nos jugábamos la etapa, pero Gabi aún no se salvaba matemáticamente y no podía regalar nada, como así fue. De hecho hablamos antes del partido. Le decía, si hay un penal, me vas a dejar hacer gol o no, me dijo no. Pero capaz pateó a la derecha y me decía no, no y no", comienzo explicando en el programa Harta Pelota de La Radio Redonda.

"Entonces en ese momento en el que cogí el balón se me acercó, no sé a quién habrá aprendido esas mañas de querer intimidar al delantero (haciendo alusión a su padre), de querer demorar lo más posible el penal y le digo, me vas a dejar hacer el gol o no. Me queda viendo con una cara y ese pelo que tiene ahora e intimidante, y no, no te voy a dejar. Ah bueno entonces aquí ya somos rivales, ándate a la línea y ya, le dije", agregó.

"Metí el gol y, normalmente, los arqueros se quedan un ratito acostados cuando les hacen gol y al ver a mi hermano quería darle ánimos, pero el entendió que yo lo estaba apurando porque necesitábamos hacer más goles y cuando voy a darle ánimo, cogió y me insultó", relató entre risas el volante azul.