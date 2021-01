Emelec: La pretemporada en Quito y la Explosión Azul 2021

El 2021 será un año particular para todos los clubes ecuatorianos. Aquellas fiestas para dar inicio a la temporada y presentar a la plantilla, con el estadio abarrotado, no podrán vivirse en este curso. Sin embargo, hay clubes que intentan hallar la manera de no perder la tradición. Emelec es uno de ellos.

Ángel Gracia, nuevo jugador del Club Sport Emelec Leer más

Los azules sí tendrán su clásica Explosión Azul, pero será sin público, así lo pudo conocer EXPRESO, a través de una fuente interna del club, que solicitó anonimato. "Claro que va, sin público por supuesto. Será rival ecuatoriano. Con pandemia, imposible jugar con equipos que no sean locales", explicó.

Sobre la fecha tentativa de la Explosión Azul, detalló que se está analizando "entre el 10 y 12 de febrero".

Los eléctricos, previo a la Explosión Azul, tendrán trabajo en la capital de la República. Por motivos de la pandemia, los azules harán su pretemporada en Quito desde el 15 de enero. "Entre el 12 y 15 de enero será los chequeos", acotó la fuente.